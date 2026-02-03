Александр Волкановски: «Не знал, что сел задницей на лицо Лопеса. Извиняюсь перед Диего»
Волкановски извинился за то, что сел на лицо Лопеса.
Александр Волкановски извинился перед Диего Лопесом за эпизод в поединке на UFC 325.
«Не знал, что сел задницей на лицо Лопеса. Извиняюсь перед Диего», – сказал Волкановски.
Напомним, Александр Волкановски победил Диего Лопеса в главном событии UFC 325 и сохранил титул чемпиона полулегкого веса.
Лопес поблагодарил Волкановски за бой: «Никаких оправданий, Алекс, тебя называют великим не просто так»
Сесть задницей на лицо соперника – так может только Волкановски. Его реально остановить?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Alexander Volkanovski
