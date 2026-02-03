7

Александр Волкановски: «Не знал, что сел задницей на лицо Лопеса. Извиняюсь перед Диего»

Волкановски извинился за то, что сел на лицо Лопеса.

Александр Волкановски извинился перед Диего Лопесом за эпизод в поединке на UFC 325.

«Не знал, что сел задницей на лицо Лопеса. Извиняюсь перед Диего», – сказал Волкановски.

Напомним, Александр Волкановски победил Диего Лопеса в главном событии UFC 325 и сохранил титул чемпиона полулегкого веса.

Лопес поблагодарил Волкановски за бой: «Никаких оправданий, Алекс, тебя называют великим не просто так»

Сесть задницей на лицо соперника – так может только Волкановски. Его реально остановить?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Alexander Volkanovski
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
вряд-ли не знал) но за то что извинился респект
Не просто сел, а ещё потёрся, скорее даже подтёрся его лицом)
Волкановски: "Если бы не колючие усики, я бы и дольше поседел на лице"
Один из немногих интересных эпизодов этого скучного 25-минутного спарринга.
Ответ Борис _____
Один из немногих интересных эпизодов этого скучного 25-минутного спарринга.
Да, боя я там тоже не увидел, увы у Ковбоя духа не хватило зарубиться
Дед совсем старый стал
Все забывает
