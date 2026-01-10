Вартанян перенес операцию по удалению камней из почек. Он попросил ACA отложить бой с Баговым

Эдуард Вартанян перенес операцию по удалению камней из почек.

Боец ММА Эдуард Вартанян сообщил, что перенес операцию по удалению камней из почек.

6 февраля на турнире ACA 200 Вартанян должен был встретиться в поединке с Али Баговым .

«К сожалению, вынужден поделиться не самой приятной новостью. В результате приступа почечной колики мне пришлось перенести операцию по удалению камней из почек. Сейчас установлен стент, и в течение месяца я не смогу тренироваться в полную силу.

Прошу лигу ACA перенести мой бой на март или апрель. Я набрал отличную форму, горю желанием выйти в клетку и порадовать вас по-настоящему ярким, жестким и бескомпромиссным противостоянием», – написал Вартанян в социальных сетях.

