Top Dog 41: «Ликвидатор» выиграл у «Мастака», Нурмагомедов победил «Мамуку», «Сушист» проиграл «Чибису»

7 февраля на «Сибирь Арена» в Новосибирске прошел турнир по кулачным боям Top Dog 41.

Событие возглавил поединок за титул легкого дивизиона между Кантемиром «Ликвидатором» Калажоковым (14-0) и Иваном «Мастаком» Нушкиным (9-2). Калажоков победил единогласным решением судей (50-45, 49-46, 50-45).

В соглавном событии Торнике «Мамука» Мамукашвили (3-1-3) проиграл Яхье Нурмагомедову (9-2) единогласным решением судей.

Главные бои турнира :

● Алексей «Сушист» Мешков (6-5) проиграл Николаю «Чибису» Чибисову (6-2) единогласным решением судей;

● Андрей «Панда» Мешков (9-1-6) проиграл Алексею «Мельнику» Мельникову (14-1-8) нокаутом в третьем раунде;

● Данила «Гатти» Чижов (3-1-4) победил Валерия «Валеру» Заботина (7-2-6) единогласным решением судей;

● Николай «Учитель» Шевяков (4-3) проиграл Валерию «Орлу» Особову (6-2) единогласным решением судей;

● Виктор «Замах» Замашной (7-3) проиграл Борису «Жрецу» Манаенкову (5-2) раздельным решением судей.

