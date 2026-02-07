  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Top Dog 41: «Ликвидатор» выиграл у «Мастака», Нурмагомедов победил «Мамуку», «Сушист» проиграл «Чибису»
Видео
4

Top Dog 41: «Ликвидатор» выиграл у «Мастака», Нурмагомедов победил «Мамуку», «Сушист» проиграл «Чибису»

7 февраля на «Сибирь Арена» в Новосибирске прошел турнир по кулачным боям Top Dog 41.

Событие возглавил поединок за титул легкого дивизиона между Кантемиром «Ликвидатором» Калажоковым (14-0) и Иваном «Мастаком» Нушкиным (9-2). Калажоков победил единогласным решением судей (50-45, 49-46, 50-45).

В соглавном событии Торнике «Мамука» Мамукашвили (3-1-3) проиграл Яхье Нурмагомедову (9-2) единогласным решением судей.

Главные бои турнира:

● Алексей «Сушист» Мешков (6-5) проиграл Николаю «Чибису» Чибисову (6-2) единогласным решением судей;

● Андрей «Панда» Мешков (9-1-6) проиграл Алексею «Мельнику» Мельникову (14-1-8) нокаутом в третьем раунде;

● Данила «Гатти» Чижов (3-1-4) победил Валерия «Валеру» Заботина (7-2-6) единогласным решением судей;

● Николай «Учитель» Шевяков (4-3) проиграл Валерию «Орлу» Особову (6-2) единогласным решением судей;

● Виктор «Замах» Замашной (7-3) проиграл Борису «Жрецу» Манаенкову (5-2) раздельным решением судей.

«Предлагали стать помощником депутата в Москве – отказался». Как живет самый кровавый кулачный боец России

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
Top Dog FC
Кулачные бои
Кантемир Калажоков
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
это разборка питерская
Ответ мохнатка
это разборка питерская
Калажоков - красава
Только TOP DOG!!!
Чибис и Мельник красавцы
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кратос» – об уличных драках: «Как-то мне об затылок разбили бутылку и воткнули туда розочку. Еще был случай: кастетом исподтишка сломали скулу. В меня и стреляли, и с ножами нападали»
2 февраля, 11:05
Боец Top Dog «Кратос»: «Мне предлагали стать помощником депутата в Москве – отказался. Зачем я буду занимать место?»
2 февраля, 09:39
TOP DOG 40 | Конунг vs Каскыр, Драго vs Медоев
27 января, 09:32Видео
Рекомендуем
Главные новости
UFC Fight Night 266: Баутиста – Оливейра, Алмейда – Куниев и другие бои
сегодня, 17:05
Усман Нурмагомедов победил Алфи Дэвиса в главном событии PFL Dubai
сегодня, 20:05
Усман Нурмагомедов – о победе над Дэвисом: «Хотел дать ему поработать, включить борьбу и прикончить на настиле. Я же правша, а сегодня получилось задушить левой»
сегодня, 20:05
PFL Dubai: Нурмагомедов задушил Дэвиса, Мусаев проиграл Курамагомедову и другие бои
сегодня, 20:00
Курамагомедов завоевал пояс PFL и завершил карьеру после победы
сегодня, 19:30
Шамиль Мусаев уступил Рамазану Курамагомедову на PFL Dubai. Это его первое поражение в карьере
сегодня, 19:24
Умар Нурмагомедов: «Не верю, что О’Мэлли согласится на поединок со мной»
сегодня, 16:45
Евлоев – о желании Царукяна перейти в полулегкий вес: «Не хочу говорить ничего против Армана, но титул принадлежит мне»
сегодня, 15:10
«Мы вернемся, отряхнемся и пойдем дальше». Лопес прокомментировал поражение от Волкановски
сегодня, 14:50
Олейник – о бое Волкова с Кортесом-Акостой: «Для Александра пришло время ставить на кон все»
сегодня, 14:35
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем