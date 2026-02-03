Гейджи – о трилогии с Порье: «Готов к этому, но сосредоточен на том, чтобы двигаться вперед, а не назад»

Гейджи не исключает трилогию с Порье.

Временный чемпион легкого дивизиона UFC Джастин Гейджи высказался о возможной трилогии с Дастином Порье .

«Если он действительно хочет вернуться, и UFC нужен этот бой, то я бы согласился. Но я сосредоточен на том, чтобы двигаться вперед, а не назад. У меня есть конкретные цели, к ним приковано все мое внимание», – сказал Гейджи.

Напомним, Порье завершил спортивную карьеру летом 2025-го. Дастин провел два поединка с Гейджи: победил в 2018-м и проиграл в 2023-м.