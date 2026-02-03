  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Гейджи – о трилогии с Порье: «Готов к этому, но сосредоточен на том, чтобы двигаться вперед, а не назад»
0

Гейджи – о трилогии с Порье: «Готов к этому, но сосредоточен на том, чтобы двигаться вперед, а не назад»

Гейджи не исключает трилогию с Порье.

Временный чемпион легкого дивизиона UFC Джастин Гейджи высказался о возможной трилогии с Дастином Порье.

«Если он действительно хочет вернуться, и UFC нужен этот бой, то я бы согласился. Но я сосредоточен на том, чтобы двигаться вперед, а не назад. У меня есть конкретные цели, к ним приковано все мое внимание», – сказал Гейджи.

Напомним, Порье завершил спортивную карьеру летом 2025-го. Дастин провел два поединка с Гейджи: победил в 2018-м и проиграл в 2023-м.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
logoДжастин Гейджи
logoMMA
logoUFC
logoДастин Порье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
UFC Fight Night 266: Баутиста – Оливейра, Алмейда – Куниев и другие бои
сегодня, 17:05
Усман Нурмагомедов победил Алфи Дэвиса в главном событии PFL Dubai
сегодня, 20:05
Усман Нурмагомедов – о победе над Дэвисом: «Хотел дать ему поработать, включить борьбу и прикончить на настиле. Я же правша, а сегодня получилось задушить левой»
сегодня, 20:05
PFL Dubai: Нурмагомедов задушил Дэвиса, Мусаев проиграл Курамагомедову и другие бои
сегодня, 20:00
Курамагомедов завоевал пояс PFL и завершил карьеру после победы
сегодня, 19:30
Шамиль Мусаев уступил Рамазану Курамагомедову на PFL Dubai. Это его первое поражение в карьере
сегодня, 19:24
Умар Нурмагомедов: «Не верю, что О’Мэлли согласится на поединок со мной»
сегодня, 16:45
Евлоев – о желании Царукяна перейти в полулегкий вес: «Не хочу говорить ничего против Армана, но титул принадлежит мне»
сегодня, 15:10
Top Dog 41: «Ликвидатор» выиграл у «Мастака», Нурмагомедов победил «Мамуку», «Сушист» проиграл «Чибису»
сегодня, 15:30Видео
«Мы вернемся, отряхнемся и пойдем дальше». Лопес прокомментировал поражение от Волкановски
сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем