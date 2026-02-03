Гэрри – об исключении Шавката из рейтинга полусреднего дивизиона UFC: «Его убрали из титульной гонки»
Гэрри отреагировал на исключение Рахмонова из рейтингов UFC.
Иэн Гэрри отреагировал на исключение Шавката Рахмонова из рейтинга полусреднего дивизиона UFC.
«Его убрали из титульной гонки», – написал в соцсетях Гэрри.
Отметим, что Гэрри занимает вторую строчку дивизиона. Выше него только Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев, владеющий поясом категории.
Обновление рейтингов UFC: Рахмонов исключен из топ-15 полусреднего дивизиона, Волкановски опередил Перейру в P4P
Рахмонов снова перенес операцию: «Мое возвращение в октагон откладывается. Но это не конец путешествия, а его важная глава»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Иэна Гэрри
Минимум через год возвращение, дерется он 1-2 раза в год. До титула минимум 3-5 поединков выиграть надо. Ему 70 лет будет пока он столько боев проведет.