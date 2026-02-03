Гэрри – об исключении Шавката из рейтинга полусреднего дивизиона UFC: «Его убрали из титульной гонки»

Гэрри отреагировал на исключение Рахмонова из рейтингов UFC.

Иэн Гэрри отреагировал на исключение Шавката Рахмонова из рейтинга полусреднего дивизиона UFC.

«Его убрали из титульной гонки», – написал в соцсетях Гэрри.

Отметим, что Гэрри занимает вторую строчку дивизиона. Выше него только Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев, владеющий поясом категории.

