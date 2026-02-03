  • Спортс
12

Гэрри – об исключении Шавката из рейтинга полусреднего дивизиона UFC: «Его убрали из титульной гонки»

Гэрри отреагировал на исключение Рахмонова из рейтингов UFC.

Иэн Гэрри отреагировал на исключение Шавката Рахмонова из рейтинга полусреднего дивизиона UFC.

«Его убрали из титульной гонки», – написал в соцсетях Гэрри.

Отметим, что Гэрри занимает вторую строчку дивизиона. Выше него только Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев, владеющий поясом категории.

Обновление рейтингов UFC: Рахмонов исключен из топ-15 полусреднего дивизиона, Волкановски опередил Перейру в P4P

Рахмонов снова перенес операцию: «Мое возвращение в октагон откладывается. Но это не конец путешествия, а его важная глава»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Иэна Гэрри
12 комментариев
Он никогда не получит титульник.
Минимум через год возвращение, дерется он 1-2 раза в год. До титула минимум 3-5 поединков выиграть надо. Ему 70 лет будет пока он столько боев проведет.
Здоровья Рахмонову. А Гэрри обрадовался - теперь он, по его мнению, главный претендент на титул. Хотя Дельфин и компания активно хотят старенькому переломанному Марти на пенсию кассу сделать. Да и Исламу риска никакого.
Ага, нет риска, тут после победы Бакли на колби писали что он уничтожит ислама, и тот сам кидал вызов, а в итоге этот «без риска» растаскал Бакли на изи)
Он сам своими травмами убрал себя из титульной гонки*
Вот же чудак, да? Нет бы просто не травмировался, да? А то взял да травмировался, да?
да.
ну, в принципе, ожидаемо. спортсмен не выступал больше года.
В смысле, года? Там раньше конца года никто возвращения не ждёт. Раньше☝️ Т.ч. с учётом операции, лечения, восстановления и лагеря, скажешь 2 года min – ошибёшься вряд-ли.
А у Шавката что за травма?
Детства
Колено
Рекомендуем