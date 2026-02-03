  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Обновление рейтингов UFC: Рахмонов исключен из топ-15 полусреднего дивизиона, Волкановски опередил Перейру в P4P
9

Обновление рейтингов UFC: Рахмонов исключен из топ-15 полусреднего дивизиона, Волкановски опередил Перейру в P4P

UFC обновил рейтинги.

UFC обновил рейтинги после номерного турнира в Сиднее.

Чемпион полулегкого веса Александр Волкановски опередил Алекса Перейру в топ-15 бойцов вне весовых категорий, поднявшись на четвертую позицию.

В легкой категории произошли следующие изменения: Бенуа Сен-Дени поднялся на пятую строчку, Маурисио Руффи – на девятую. Пэдди Пимблетт, Бенеил Дариуш, Майкл Чендлер и Мануэл Торрес потеряли по одной позиции. Рафаэль Физиев и Дэн Хукер – по две.

Шавкат Рахмонов исключен из топ-15 бойцов полусреднего веса.

Рахмонов снова перенес операцию: «Мое возвращение в октагон откладывается. Но это не конец путешествия, а его важная глава»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
logoMMA
logoБенуа Сен-Дени
logoUFC
logoШавкат Рахмонов
logoАлександр Волкановски
logoРафаэль Физиев
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Скорее всего что то серьёзное. Вряд ли бы стали просто из-за травмы/операции(даже второй подряд) исключать.
Ответ Евгений Сидоров
Скорее всего что то серьёзное. Вряд ли бы стали просто из-за травмы/операции(даже второй подряд) исключать.
Допинг
Очень жаль, Рахмонов сильный боец, я был уверен, что он станет чемпионом.
В любом случае, удачи ему и здоровья.
Ответ los merengues
Очень жаль, Рахмонов сильный боец, я был уверен, что он станет чемпионом. В любом случае, удачи ему и здоровья.
Ему после возвращения будет 33 год. Двойные кресты. Минимум год на вкатывание. Чемпионом он уже вряд ли будет. Уж точно не в UFC.
Чендлер ждёт боя с Коннором и не вылетает с рейтинга, хотя почти не имеет побед в UFC. Значит ли это, что с Шавкатом расторгли контракт?
Ответ Kelevra1989
Чендлер ждёт боя с Коннором и не вылетает с рейтинга, хотя почти не имеет побед в UFC. Значит ли это, что с Шавкатом расторгли контракт?
он только год восстанавливаться будет после рецидива травмы
Так и не увидим его в титульнике. По стопам Забита и Аскарова
Рахмонов🧐какая позиция? 16? Все заново?!🤷‍♂️ а говорили, когда вернется должен за титул драться. Теперь не один, а два боя до драки за титул.
Ответ Stalnoi
Рахмонов🧐какая позиция? 16? Все заново?!🤷‍♂️ а говорили, когда вернется должен за титул драться. Теперь не один, а два боя до драки за титул.
Просто так не исключают. Тут вопрос будет ли он вообще драться в UFC
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Волкановски: «Евлоев и Мерфи могли бы даже драться за титул между собой»
3 февраля, 08:34
Александр Волкановски: «Не знал, что сел задницей на лицо Лопеса. Извиняюсь перед Диего»
3 февраля, 07:06
Волкановски считает Евлоева фаворитом боя с Мерфи: «Ставлю на Мовсара. Думаю, он сильнее»
2 февраля, 17:05
Рекомендуем
Главные новости
UFC Fight Night 266: Баутиста – Оливейра, Алмейда – Куниев и другие бои
сегодня, 17:05
Усман Нурмагомедов победил Алфи Дэвиса в главном событии PFL Dubai
сегодня, 20:05
Усман Нурмагомедов – о победе над Дэвисом: «Хотел дать ему поработать, включить борьбу и прикончить на настиле. Я же правша, а сегодня получилось задушить левой»
сегодня, 20:05
PFL Dubai: Нурмагомедов задушил Дэвиса, Мусаев проиграл Курамагомедову и другие бои
сегодня, 20:00
Курамагомедов завоевал пояс PFL и завершил карьеру после победы
сегодня, 19:30
Шамиль Мусаев уступил Рамазану Курамагомедову на PFL Dubai. Это его первое поражение в карьере
сегодня, 19:24
Умар Нурмагомедов: «Не верю, что О’Мэлли согласится на поединок со мной»
сегодня, 16:45
Евлоев – о желании Царукяна перейти в полулегкий вес: «Не хочу говорить ничего против Армана, но титул принадлежит мне»
сегодня, 15:10
Top Dog 41: «Ликвидатор» выиграл у «Мастака», Нурмагомедов победил «Мамуку», «Сушист» проиграл «Чибису»
сегодня, 15:30Видео
«Мы вернемся, отряхнемся и пойдем дальше». Лопес прокомментировал поражение от Волкановски
сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем