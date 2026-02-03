Обновление рейтингов UFC: Рахмонов исключен из топ-15 полусреднего дивизиона, Волкановски опередил Перейру в P4P
UFC обновил рейтинги.
UFC обновил рейтинги после номерного турнира в Сиднее.
Чемпион полулегкого веса Александр Волкановски опередил Алекса Перейру в топ-15 бойцов вне весовых категорий, поднявшись на четвертую позицию.
В легкой категории произошли следующие изменения: Бенуа Сен-Дени поднялся на пятую строчку, Маурисио Руффи – на девятую. Пэдди Пимблетт, Бенеил Дариуш, Майкл Чендлер и Мануэл Торрес потеряли по одной позиции. Рафаэль Физиев и Дэн Хукер – по две.
Шавкат Рахмонов исключен из топ-15 бойцов полусреднего веса.
Рахмонов снова перенес операцию: «Мое возвращение в октагон откладывается. Но это не конец путешествия, а его важная глава»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В любом случае, удачи ему и здоровья.