PFL Dubai: Нурмагомедов задушил Дэвиса, Мусаев проиграл Курамагомедову и другие бои

7 февраля в Дубае прошел турнир PFL, в карде которого состоялись два титульных боя.

Чемпион легкого дивизиона Усман Нурмагомедов (21-0) в главном событии турнира выиграл у победителя Гран-при 2025 года Алфи Дэвиса (20-6-1) удушающим приемом в третьем раунде.

В соглавном событии Шамиль Мусаев (20-1-1) проиграл Рамазану Курамагомедову (14-0) в поединке за титул чемпиона полусредней весовой категории (48-46 – трижды).

Другие бои турнира :

● Абдул Абдурагимов (20-1) победил Кендли Сент-Луиса (11-6) решением большинства судей (30-27, 29-29, 30-27);

● Хесус Пинедо (25-7-1) проиграл Саламату Исбулаеву (10-0) техническим нокаутом в первом раунде;

● Амру Магомедов (10-0) победил Колона Энгланда (15-5) техническим нокаутом в первом раунде;

● Тэйлор Лапилус (24-4) победил Касума Касумова (16-3) техническим нокаутом в третьем раунде;

● Ренат Хавалов (11-0) победил Эдгарса Скриверса (17-5) единогласным решением судей (30-27 – трижды).

Усману просто не с кем драться. Задушил соперника в титульнике и по-прежнему не проигрывает