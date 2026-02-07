32

PFL Dubai: Нурмагомедов задушил Дэвиса, Мусаев проиграл Курамагомедову и другие бои

7 февраля в Дубае прошел турнир PFL, в карде которого состоялись два титульных боя.

Чемпион легкого дивизиона Усман Нурмагомедов (21-0) в главном событии турнира выиграл у победителя Гран-при 2025 года Алфи Дэвиса (20-6-1) удушающим приемом в третьем раунде.

В соглавном событии Шамиль Мусаев (20-1-1) проиграл Рамазану Курамагомедову (14-0) в поединке за титул чемпиона полусредней весовой категории (48-46 – трижды).

Другие бои турнира:

● Абдул Абдурагимов (20-1) победил Кендли Сент-Луиса (11-6) решением большинства судей (30-27, 29-29, 30-27);

● Хесус Пинедо (25-7-1) проиграл Саламату Исбулаеву (10-0) техническим нокаутом в первом раунде;

● Амру Магомедов (10-0) победил Колона Энгланда (15-5) техническим нокаутом в первом раунде;

● Тэйлор Лапилус (24-4) победил Касума Касумова (16-3) техническим нокаутом в третьем раунде;

● Ренат Хавалов (11-0) победил Эдгарса Скриверса (17-5) единогласным решением судей (30-27 – трижды).

Усману просто не с кем драться. Задушил соперника в титульнике и по-прежнему не проигрывает

Турнир можно переименовывать в ПФЛ Махачкала или ПФЛ Кизляр)
Шамиль Мусаев - вычислительная машина ММА. Умнейший боец, который бы претендовал на титул в UFC без проблем.
Ответ Роман Г.
Шамиль Мусаев - вычислительная машина ММА. Умнейший боец, который бы претендовал на титул в UFC без проблем.
Судя по этому бою вряд ли ))
В команде Хабиба соревнование что ли, кто скучнее победит и на чьем бое больше всего людей заснут)
Ответ Суслик Агарян
В команде Хабиба соревнование что ли, кто скучнее победит и на чьем бое больше всего людей заснут)
Ты кажется жизнь посвятил команде Хабиба )
Ответ Горец Юнайтед
Ты кажется жизнь посвятил команде Хабиба )
Да ну нет, всего пару часов) этого достаточно чтобы понять всю суть команды) а тебе по ходу по существу ответить нечего и начинаешь за что нибудь другое цепляться)
Шамиль Мусаев это как улучшенная версия его сослуживеца Анкалаева
Мусаев против Куры - гораздо интереснее, чем мэйн ивент
На Мусаева интересно было бы в UFC посмотреть, надеюсь скоро подпишется туда. Интересный боец, крепкий
Мусаев был не в своей тарелке прямо, жаль что не получилось, очень интересный боец.
Неплохой кард. Даже очень хороший.
