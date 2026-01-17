ACA 199: Фролов проиграл Эмееву, Темиров выиграл у Кокова и другие бои

16 января в Краснодаре состоялся турнир ACA 199 . Главным событием вечера стал поединок в среднем весе между Артемом Фроловым (18-7) и Рамазаном Эмеевым (21-6).

Эмеев победил единогласным решением судей.

Другие бои турнира:

● Абдул-Рахман Темиров (22-8) победил Мухамеда Кокова (20-11) единогласным решением судей;

● Вадим Огарь (10-7) проиграл Зауру Гаджиеву (12-5) единогласным решением судей;

● Жора Айвазян (17-1) победил Багдоса Олжабая (17-5) единогласным решением судей;

● Багама Никабагамев (16-1) проиграл Глебу Хабибуллину (12-3-2) единогласным решением судей.

