ACA 199: Фролов проиграл Эмееву, Темиров выиграл у Кокова и другие бои
16 января в Краснодаре состоялся турнир ACA 199. Главным событием вечера стал поединок в среднем весе между Артемом Фроловым (18-7) и Рамазаном Эмеевым (21-6).
Эмеев победил единогласным решением судей.
Другие бои турнира:
● Абдул-Рахман Темиров (22-8) победил Мухамеда Кокова (20-11) единогласным решением судей;
● Вадим Огарь (10-7) проиграл Зауру Гаджиеву (12-5) единогласным решением судей;
● Жора Айвазян (17-1) победил Багдоса Олжабая (17-5) единогласным решением судей;
● Багама Никабагамев (16-1) проиграл Глебу Хабибуллину (12-3-2) единогласным решением судей.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
