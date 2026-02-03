Александр Волкановски: «Евлоев и Мерфи могли бы даже драться за титул между собой»

Волкановски заявил, что Евлоев и Мерфи заслуживают провести бой за титул.

Чемпион UFC Александр Волкановски считает, что Мовсар Евлоев и Лерон Мерфи могли бы провести титульный бой между собой.

«Мерфи и Евлоев – это два парня, которые больше всего заслуживают бой друг с другом. Они могли бы даже драться за титул между собой», – сказал Волкановски.

Вчера UFC анонсировали поединок Евлоев – Мерфи на UFC London 21 марта.

Евлоев – об анонсе боя с Мерфи: «Иду за тем, что принадлежит мне!»

Волкановски считает Евлоева фаворитом боя с Мерфи: «Ставлю на Мовсара. Думаю, он сильнее»