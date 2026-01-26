UFC планирует четыре крупных поединка на турнире в Майами: Прохазка – Ульберг, дю Плесси – Аллен, Маддалена – Пратес и Митчелл – Топурия-старший (журналист Картер)
Журналист CBS News Рубен Картер сделал инсайд о близкой договоренности UFC по четырем поединкам, которые планируются в карде UFC 327.
Картер пишет, что промоушен готовит бои: Иржи Прохазка – Карлос Ульберг, Дрикус дю Плесси – Брендан Аллен, Джек Делла Маддалена – Карлос Пратес и Брайс Митчелл – Александр Топурия.
Турнир состоится 11 апреля в Майами.
Тренер дю Плесси – о поединке Дрикуса с Чимаевым: «Хамзат не хотел драться. В стойке у него нет шансов»
Прохазка готов пропустить роды жены, если получит титульный бой: «Есть вероятность, что подерусь за пояс в апреле. Я должен это сделать»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Рубена Картера
Бедный друган Гитлера. Опять под каток его кидают.
Маддалена - Пратес будет огонь, два ударника без намека на партер. Думаю Джек закроет поражение если не сломался психологически.
Прохазка Ульберг за вакантный получается) наверное Перейра идет в тяжелый вес)
У ДДП и Аллена давний конфликт. Хорошо разогреют бой
