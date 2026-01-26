  • Спортс
  • UFC планирует четыре крупных поединка на турнире в Майами: Прохазка – Ульберг, дю Плесси – Аллен, Маддалена – Пратес и Митчелл – Топурия-старший (журналист Картер)
6

UFC планирует четыре крупных поединка на турнире в Майами: Прохазка – Ульберг, дю Плесси – Аллен, Маддалена – Пратес и Митчелл – Топурия-старший (журналист Картер)

Журналист CBS News Рубен Картер сделал инсайд о близкой договоренности UFC по четырем поединкам, которые планируются в карде UFC 327.

Картер пишет, что промоушен готовит бои: Иржи Прохазка – Карлос Ульберг, Дрикус дю Плесси – Брендан Аллен, Джек Делла Маддалена – Карлос Пратес и Брайс Митчелл – Александр Топурия.

Турнир состоится 11 апреля в Майами.

Тренер дю Плесси – о поединке Дрикуса с Чимаевым: «Хамзат не хотел драться. В стойке у него нет шансов»

Прохазка готов пропустить роды жены, если получит титульный бой: «Есть вероятность, что подерусь за пояс в апреле. Я должен это сделать»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Рубена Картера
Бедный друган Гитлера. Опять под каток его кидают.
Маддалена - Пратес будет огонь, два ударника без намека на партер. Думаю Джек закроет поражение если не сломался психологически.
Прохазка Ульберг за вакантный получается) наверное Перейра идет в тяжелый вес)
У ДДП и Аллена давний конфликт. Хорошо разогреют бой
