  • Эдди Хирн: «Аспиналл заработает на свежих коммерческих сделках больше, чем за один из последних боев»
Эдди Хирн: «Аспиналл заработает на свежих коммерческих сделках больше, чем за один из последних боев»

Эдди Хирн рассказал о сотрудничестве с Томом Аспиналлом.

Промоутер Эдди Хирн рассказал о сотрудничестве с чемпионом UFC в тяжелом весе Томом Аспиналлом.

В начале марта стало известно, что промоутерская компания Хирна Matchroom будет вести «деловые операции» Аспиналла.

«Мы близки к заключению ряда сделок для Аспиналла. Это коммерческие контракты, и я бы сказал, что бойцам UFC стоит понимать, какую работу мы собираемся проделать.

Том Аспиналл, пробыв с агентством Matchroom Talent Agency всего две недели, заработает на свежих коммерческих сделках больше, чем за один из своих недавних боев.

Всего за десять дней работы с Matchroom он получит больше денег, чем за один из своих последних поединков. Так что бойцы UFC оставляют на столе очень много денег», – сказал Хирн.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
Успешный успех)
ему любой британский офтальмолог больше денег даст, чем Уайт
