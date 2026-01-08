UFC ведет переговоры о бое Майкл Моралес – Джек Делла Маддалена

Майкл Моралес назвал следующего соперника в UFC.

UFC ведет переговоры с Майклом Моралесом о поединке против Джека Делла Маддалены .

Бой может пройти в ближайшие месяцы, сообщил Моралес.

Моралес в ноябре нокаутировал Шона Брэди. Делла Маддалена в ноябре потерял титул полусреднего веса, проиграв Исламу Махачеву.

Tapology вернул Майклу Моралесу его прежний рекорд – 19–0