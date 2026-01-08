UFC ведет переговоры о бое Майкл Моралес – Джек Делла Маддалена
Майкл Моралес назвал следующего соперника в UFC.
UFC ведет переговоры с Майклом Моралесом о поединке против Джека Делла Маддалены.
Бой может пройти в ближайшие месяцы, сообщил Моралес.
Моралес в ноябре нокаутировал Шона Брэди. Делла Маддалена в ноябре потерял титул полусреднего веса, проиграв Исламу Махачеву.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм журналиста Карлоса Легаспи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости