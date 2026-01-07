Иржи Прохазка и Карлос Ульберг ведут переговоры о бое
Прохазка может подраться с Ульбергом.
Иржи Прохазка подтверил, что ведет переговоры о поединке с Карлосом Ульбергом.
Прохазка хочет провести бой до марта, так как в апреле его жена родит ребенка.
Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса в главном событии UFC Fight Night 260. Прохазка победил Халила Раунтри на UFC 320. Поясом полутяжелого веса владеет Алекс Перейра.
Иржи Прохазка: «Считаю, что нахожусь в положении, когда должен драться за пояс»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sportskeeda
