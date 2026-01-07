Иржи Прохазка и Карлос Ульберг ведут переговоры о бое

Прохазка может подраться с Ульбергом.

Иржи Прохазка подтверил, что ведет переговоры о поединке с Карлосом Ульбергом.

Прохазка хочет провести бой до марта, так как в апреле его жена родит ребенка.

Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса в главном событии UFC Fight Night 260. Прохазка победил Халила Раунтри на UFC 320. Поясом полутяжелого веса владеет Алекс Перейра.

Иржи Прохазка: «Считаю, что нахожусь в положении, когда должен драться за пояс»