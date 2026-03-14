Евлоев завершил подготовку к бою с Мерфи: «Лондон, готовься! Будет жарко»

Мовсар Евлоев завершил подготовку к бою с Лероном Мерфи.

Боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев сообщил, что завершил подготовку к поединку против Лерона Мерфи .

«Лагерь позади. Мы хорошо поработали, чтобы выйти на бой в лучшей форме. Теперь остается только привести вес в норму.

Спасибо моей команде, тренерам и спарринг-партнерам за терпение и поддержку. Лондон, готовься! Будет жарко», – написал в личном телеграм-канале Евлоев.

Бой между Евлоевым и Мерфи состоится 21 марта в главном событии UFC London.

