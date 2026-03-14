  • Дрикус дю Плесси: «Стрикленда сложно удержать на земле. У него очень хорошие шансы против Чимаева»
Дрикус дю Плесси: «Стрикленда сложно удержать на земле. У него очень хорошие шансы против Чимаева»

Дрикус дю Плесси отреагировал на анонс боя между Чимаевым и Стриклендом.

Бывший чемпион UFC Дрикус дю Плесси отреагировал на анонс поединка между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

Ранее стало известно, что титульный бой в среднем весе возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

«В стойке Стрикленд точно лучше Хамзата – без сомнений. Хамзат становится проблемой, когда переводит тебя на спину – мы это уже много раз видели. Но Стрикленд отлично делает одну вещь.

Я переводил его в партер, кажется, семь раз – и он каждый раз поднимался. Его невероятно сложно удержать на земле. Стрикленд гораздо сильнее, чем многие думают. Считаю, у него очень хорошие шансы в этом бою», – сказал дю Плесси.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
шансов нет. для дю плесси сложно было удерживать стрикленда на земле, но для чимаева, обладающего навыками гораздо более высокого уровня, это не должно стать какой-то трудновыполнимой задачей. в стойке у стрикленда было бы больше шансов если бы у него был мощный нокаутирующий удар как у перейры, но этого у него нет.
Ответ Бардо
шансов нет. для дю плесси сложно было удерживать стрикленда на земле, но для чимаева, обладающего навыками гораздо более высокого уровня, это не должно стать какой-то трудновыполнимой задачей. в стойке у стрикленда было бы больше шансов если бы у него был мощный нокаутирующий удар как у перейры, но этого у него нет.
Чел который дрался и с тем и с другим и является про-бойцом : Шансы есть

Чел из комментов на сайте для школьников: Шансов нет 🙈
Было бы прикольно, если бы они провели хотя бы раунд в стойке. Про шансы в партере всё понятно.
Дю плесси остался таким же туповатым как был в бою с чимаевым, он не понял простую вещь, что для того чтобы переводить и удерживать на земле нужны навыки , а не сила и вес
В целом трудно согласиться с ДДП, но всё же меня удручает, когда зрители с дивана на полном серьёзе усмехаются с его слов, будто знают больше бывшего чемпиона, который в этом ремесле всю жизнь.
Мне кажется что когда бойцы подписывают контракт с Ufc там есть пункт что они должны в бои вносить интригу своими высказываниями. Это уже не первый раз когда боец говорит что то подобное, что бы люди поверили что там не будет уничтожения
сделайте отдельный юфс для борьбы,все только рады будут
