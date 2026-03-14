Дрикус дю Плесси: «Стрикленда сложно удержать на земле. У него очень хорошие шансы против Чимаева»

Дрикус дю Плесси отреагировал на анонс боя между Чимаевым и Стриклендом.

Бывший чемпион UFC Дрикус дю Плесси отреагировал на анонс поединка между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом .

Ранее стало известно, что титульный бой в среднем весе возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

«В стойке Стрикленд точно лучше Хамзата – без сомнений. Хамзат становится проблемой, когда переводит тебя на спину – мы это уже много раз видели. Но Стрикленд отлично делает одну вещь.

Я переводил его в партер, кажется, семь раз – и он каждый раз поднимался. Его невероятно сложно удержать на земле. Стрикленд гораздо сильнее, чем многие думают. Считаю, у него очень хорошие шансы в этом бою», – сказал дю Плесси.

