Дю Плесси – о возможном реванше с Чимаевым: «Сомневаюсь, что Хамзат изменится. Я буду готов»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси высказался о возможном реванше с Хамзатом Чимаевым .

«Думаю, в реванше он будет делать то же самое. Сомневаюсь, что он способен измениться. Не верю, что он может стать ударником – или хотя бы тягаться с хорошими ударниками. Я это знаю, потому что был с ним в октагоне.

Он победил меня честно и заслуженно, но был лучше меня лишь в 10% этой игры. Теперь я это понимаю. Работаю над этим – и знаю, что в следующий раз буду лучше него в его собственной стихии. Я буду готов», – сказал дю Плесси.

Титульный поединок между Чимаевым и дю Плесси возглавил турнир UFC 319, который состоялся в ночь на 17 августа. Чимаев победил судейским решением.

