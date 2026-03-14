  Дю Плесси – о возможном реванше с Чимаевым: «Сомневаюсь, что Хамзат изменится. Я буду готов»
Дю Плесси – о возможном реванше с Чимаевым: «Сомневаюсь, что Хамзат изменится. Я буду готов»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси высказался о возможном реванше с Хамзатом Чимаевым.

«Думаю, в реванше он будет делать то же самое. Сомневаюсь, что он способен измениться. Не верю, что он может стать ударником – или хотя бы тягаться с хорошими ударниками. Я это знаю, потому что был с ним в октагоне.

Он победил меня честно и заслуженно, но был лучше меня лишь в 10% этой игры. Теперь я это понимаю. Работаю над этим – и знаю, что в следующий раз буду лучше него в его собственной стихии. Я буду готов», – сказал дю Плесси.

Титульный поединок между Чимаевым и дю Плесси возглавил турнир UFC 319, который состоялся в ночь на 17 августа. Чимаев победил судейским решением.

Дрикус дю Плесси: «Когда выходил на последний раунд, был уверен, что выиграю сабмишеном или нокаутирую Чимаева»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
В 10 процентах был лучше меня.Он угарает походу,тобой пол 25 минут вытирали.
Будет готов снова выспаться лёжа на ринге 25 минут как в прошлом бою.
Типа Хамзат не станет ударником, но Дрикус станет борцухой. Интересная логика.
Конкурентный поединок Чимаеву дали ветераны Бёрнс и Усман, но там Чимаев еле влезал в вес, или не влезал.
Готов получить ещё 500 ударов по пищеприемнику
