Трамп – о турнире UFC в Белом доме: «Уайт собрал потрясающий кард. Там будут все топовые бойцы»

Дональд Трамп: на турнире UFC в Белом доме будут все топовые бойцы.

47-й президент США Дональд Трамп высказался о предстоящем турнире UFC в Белом доме.

«Дана – хороший парень, лучший. Таких, как он, просто нет. Именно ему пришла идея провести турнир UFC в Белом доме – буквально на лужайке. И у него уже собран потрясающий кард.

Я даже не знаю, полностью ли он уже укомплектован. Я просто видел его – там будут все топовые бойцы. Все хотят подраться на турнире в Белом доме. Это будет в честь 250-летия США, так что все получится великолепно», – сказал Трамп.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.

