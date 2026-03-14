  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  Трамп – о турнире UFC в Белом доме: «Уайт собрал потрясающий кард. Там будут все топовые бойцы»
21

Трамп – о турнире UFC в Белом доме: «Уайт собрал потрясающий кард. Там будут все топовые бойцы»

47-й президент США Дональд Трамп высказался о предстоящем турнире UFC в Белом доме.

«Дана – хороший парень, лучший. Таких, как он, просто нет. Именно ему пришла идея провести турнир UFC в Белом доме – буквально на лужайке. И у него уже собран потрясающий кард.

Я даже не знаю, полностью ли он уже укомплектован. Я просто видел его – там будут все топовые бойцы. Все хотят подраться на турнире в Белом доме. Это будет в честь 250-летия США, так что все получится великолепно», – сказал Трамп.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.

Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой

«Меня уволили из UFC?!» Джонс не подерется в Белом доме – и лютует, обвиняя Дану Уайта во лжи

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Джейка Пола
Политика
logoMMA
logoUFC
logoДана Уайт
logoUFC в Белом доме
logoДональд Трамп
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ага,самые топовые 😁
Он, вообще осознает, что в главном бою американский боец будет лежать лицом на канвасе?! 🤔
Ответ Stalnoi
Топурия побеждает, Трамп объявляет войну Испании и закидывает её всеми возможными санкциями
Ответ Stalnoi
ему плевать вообще кто там на ком будет лежать, главное что он как император вселенной в белой тоге и венком на голове будет стоять, все внимание на нем, бойцы рассыпаются в благодарностях, это же пациент псих.диспансера неужели непонятно еще
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
Может скажем ему ?
Ну хоть кому-то кард понравился.
Было бы забавно, если бы Трамп сказал: Дана, что за фигня, ты обещал 7 титульников и кучу звёзд. И где это все? Отменяем этот Файт найтс
Чендлер - Руффи будет интересным боем. Вообще не представляю, чтобы там до решения дошло.
там всего один топовый бой, и то скорее всего без интриги
Трамп может болоболить абсолютно в любую сторону.. что, в принципе, он и делает..🎃🤥
Дедушке наврали.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
