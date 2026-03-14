Фото
1

Top Dog Prospect 30: «Гладиатор» против «Конунга», Коваль подерется с «Белым»

14 марта в Москве состоится турнир по боям на голых кулаках Top Dog Prospect 30. В главном событии пройдет поединок между Алимом «Гладиатором» Урчуковым и Юрием «Конунгом» Бухаровым.

Другие бои турнира:

● Даниил Коваль – Андрей «Белый» Акимов;

● Сархан «Сократ» Гусейнов – Дмитрий Вишневский;

● Алексей «Варяг» Тернов – Сергей «Пича» Пичугин;

● Бекмурод «Апачи» Умаржонов – Илья «Мороз» Бабаков;

● Руслан Акбашев – Максим Мурадов;

● Егор «Морпех» Тримасов – Артемий «Сильвер» Бычковский;

● Мушвиг «Мушаки» Рзаев – Илья «Салих» Салихов;

● Насими Мусаев – Алексей Беляев.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал UDAR. Начало трансляции – в 19:00 по московскому времени.

«Предлагали стать помощником депутата в Москве – отказался». Как живет самый кровавый кулачный боец России

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Кулачные бои
logoTop Dog FC
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Какие одухотворённые лица
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
