Top Dog Prospect 30: «Гладиатор» против «Конунга», Коваль подерется с «Белым»
14 марта в Москве состоится турнир по боям на голых кулаках Top Dog Prospect 30. В главном событии пройдет поединок между Алимом «Гладиатором» Урчуковым и Юрием «Конунгом» Бухаровым.
Другие бои турнира:
● Даниил Коваль – Андрей «Белый» Акимов;
● Сархан «Сократ» Гусейнов – Дмитрий Вишневский;
● Алексей «Варяг» Тернов – Сергей «Пича» Пичугин;
● Бекмурод «Апачи» Умаржонов – Илья «Мороз» Бабаков;
● Руслан Акбашев – Максим Мурадов;
● Егор «Морпех» Тримасов – Артемий «Сильвер» Бычковский;
● Мушвиг «Мушаки» Рзаев – Илья «Салих» Салихов;
● Насими Мусаев – Алексей Беляев.
Турнир в прямом эфире покажет телеканал UDAR. Начало трансляции – в 19:00 по московскому времени.
«Предлагали стать помощником депутата в Москве – отказался». Как живет самый кровавый кулачный боец России