  • Даниэль Кормье: «Чимаев предлагает деньги людям, которые смогут поймать его на прием. Он назначил награду за свою голову»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал о подготовке Хамзата Чимаева к титульной защите.

«Я слышал истории из тренировочного лагеря Чимаева. Говорят, он тренируется настолько усердно, что просто разносит парней элитного уровня. И делает это так, как мы никогда не видели.

Мне рассказывали, что Хамзат хочет, чтобы с ним работали изо всех сил. Он даже предлагает деньги людям, которые смогут поймать его на прием. Он буквально назначил награду за свою голову», – сказал Кормье.

Ранее стало известно, что титульный бой в среднем весе между Чимаевым и Шоном Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

Дрикус дю Плесси: «Стрикленда сложно удержать на земле. У него очень хорошие шансы против Чимаева»

«Легкие деньги для Хамзата». Штырков отреагировал на анонс боя Чимаев – Стрикленд

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Mania
5 комментариев
Ох уж эти легендарные байки, и не опровергнуть же.
"Я слышал", - информационное агентство "Одна бабка сказала".
Пусть Гордона Райана позовёт или Крейга Джонса, да в принципе любого грэпплера из топ-10, все произойдет быстро
Стрикленд тоже спарингует как сумасшедший, в этом они похожи
