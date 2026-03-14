Даниэль Кормье: «Чимаев предлагает деньги людям, которые смогут поймать его на прием. Он назначил награду за свою голову»

Даниэль Кормье рассказал о подготовке Хамзата Чимаева к титульной защите.

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал о подготовке Хамзата Чимаева к титульной защите.

«Я слышал истории из тренировочного лагеря Чимаева. Говорят, он тренируется настолько усердно, что просто разносит парней элитного уровня. И делает это так, как мы никогда не видели.

Мне рассказывали, что Хамзат хочет, чтобы с ним работали изо всех сил. Он даже предлагает деньги людям, которые смогут поймать его на прием. Он буквально назначил награду за свою голову», – сказал Кормье.

Ранее стало известно, что титульный бой в среднем весе между Чимаевым и Шоном Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

