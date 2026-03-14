Арман Царукян может провести схватку по грэпплингу с Диллоном Дэнисом.

Боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян может провести схватку по грэпплингу с Диллоном Дэнисом . Об этом сообщает портал Sherdog.

Ожидается, что встреча Царукяна и Дэниса состоится на турнире Hype FC в Сан-Паулу, который пройдет 8 апреля.

12 марта Царукян провел схватку против Мухаммада Мокаева, победив удушающим приемом.

Царукян забирает пояса везде, кроме UFC, хотя заслужил титульник. Это ненормально

Арман Царукян: «Готов провести схватку против Оливейры. Но, думаю, ему это неинтересно»