UFC Fight Night 269: Вальехос нокаутировал Эмметта, Кертис проиграл Оролбаю и другие бои

В ночь на 15 марта в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся турнир UFC Fight Night 269.

В главном событии ивента прошел бой в полулегком весе между Джошем Эмметтом (19-7) и Кевином Вальехосом (18-1). Вальехос нокаутировал соперника в первом раунде.

Другие бои турнира:

● Аманда Лемос (15-6-1) проиграла Джиллиане Робертсон (17-8) единогласным решением судей (28-29 – трижды);

● Хосе Дельгадо (11-2) победил Андре Фили (25-13) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

● Хэрри Хардвик (13-5-1) проиграл Маруану Рахики (8-0) техническим нокаутом во втором раунде;

● Ион Куцелаба (20-11-1) задушил Омара Си (12-2) в первом раунде;

● Чарльз Джонсон (19-8) победил Бруно Силву (15-8-2) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27);

● Крис Кертис (32-13) проиграл Мыктыбеку Оролбаю (16-2-1) единогласным решением судей (27-30 – трижды);

● Стивен Асплунд (7-2) проиграл Витору Петрино (14-2) единогласным решением судей (28-29 – трижды).

Взвешивание перед UFC Fight Night 269: Эмметт тяжелее Вальехоса, Кертис и Оролбай показали одинаковый вес

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Эмметту завязывать надо- лучше сохранить остатки здоровья- получать такие колотушки по голове - бесследно не пройдет.. возраст берёт свое.
Из чего сделана челюсть этого Аспунда, такие плюхи от Петрино выдержал
Ответ Андрей Макаров
Там еще и ноги из стали)Весь бой ему пихали полевой
Асплунд когда-то весил больше 220 кг (точную цифру не помню). Думаю, что после такого его организм плюхами уже не напугать =)
Офигенный кард)По именам вы посмотрите и уйдете,а те,кто следит за боями прекрасно понимают,что бою с Куцелабой будет досрочка,Асплунд и Петрино выдадут хороший бой,Эммет-кровь и насилие)При этом еще и Оролбай дерется,возможен сабмишен.Для любителей не имен,а боев кард великолепный.
Не понимаю, в чем кайф смотреть, как два ноунейма с десятком поражений у каждого друг друга лупят
А в чем кайф смотреть как двое распиаренных танцуют все 5 раундов не нанося урона?Прошлый номерной турнир был настолько уныл,что только имена и сверкали,а бои никакие.Любители боев посмотрят и на ноунеймов,которые дадут зрелище.Повторюсь,любители имен пусть пропускают,любители боев в любом случае посмотрят.
Вальехос сильный проспект. Очень сдержанный, с хорошим ударом. У него большое будущее.
