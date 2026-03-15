UFC Fight Night 269: Вальехос нокаутировал Эмметта, Кертис проиграл Оролбаю и другие бои

В ночь на 15 марта в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся турнир UFC Fight Night 269.

В главном событии ивента прошел бой в полулегком весе между Джошем Эмметтом (19-7) и Кевином Вальехосом (18-1). Вальехос нокаутировал соперника в первом раунде.

Другие бои турнира:

● Аманда Лемос (15-6-1) проиграла Джиллиане Робертсон (17-8) единогласным решением судей (28-29 – трижды);

● Хосе Дельгадо (11-2) победил Андре Фили (25-13) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

● Хэрри Хардвик (13-5-1) проиграл Маруану Рахики (8-0) техническим нокаутом во втором раунде;

● Ион Куцелаба (20-11-1) задушил Омара Си (12-2) в первом раунде;

● Чарльз Джонсон (19-8) победил Бруно Силву (15-8-2) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27);

● Крис Кертис (32-13) проиграл Мыктыбеку Оролбаю (16-2-1) единогласным решением судей (27-30 – трижды);

● Стивен Асплунд (7-2) проиграл Витору Петрино (14-2) единогласным решением судей (28-29 – трижды).

