Евгений Гончаров: «Тейшейра – удобный оппонент для Павловича. Ждем победу нокаутом в первом‑втором раунде»

Евгений Гончаров: Тейшейра – удобный оппонент для Павловича.

Экс‑чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров высказался о предстоящем поединке между Сергеем Павловичем и Таллисоном Тейшейрой .

Бой в тяжелом весе пройдет 30 мая в основном карде турнира UFC в Макао.

«Для меня явный фаворит – Сергей Павлович, учитывая его уровень подготовки, его уровень ударной техники. Тейшейра молодой и высокий ударник… То, что нужно для Сергея.

Павлович неоднократно разбирался с такими ребятами. Ждем победу нокаутом в первом‑втором раунде. Тейшейра для него – удобный оппонент», – сказал Гончаров.

В августе Павлович единогласным решением судей победил Валдо Кортеса-Акосту и идет на серии из двух побед. Тейшейра в январе выиграл у Тая Туивасы .

