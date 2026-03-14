  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
3

Евгений Гончаров: «Тейшейра – удобный оппонент для Павловича. Ждем победу нокаутом в первом‑втором раунде»

Экс‑чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров высказался о предстоящем поединке между Сергеем Павловичем и Таллисоном Тейшейрой.

Бой в тяжелом весе пройдет 30 мая в основном карде турнира UFC в Макао.

«Для меня явный фаворит – Сергей Павлович, учитывая его уровень подготовки, его уровень ударной техники. Тейшейра молодой и высокий ударник… То, что нужно для Сергея.

Павлович неоднократно разбирался с такими ребятами. Ждем победу нокаутом в первом‑втором раунде. Тейшейра для него – удобный оппонент», – сказал Гончаров.

В августе Павлович единогласным решением судей победил Валдо Кортеса-Акосту и идет на серии из двух побед. Тейшейра в январе выиграл у Тая Туивасы.

Штырков – о Волкове и Павловиче в UFC: «На их уровне рейтинг уже не так важен, как отношения с руководством. Они уже в каком-то «запасе»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoUFC
logoСергей Павлович
logoЕвгений Гончаров
logoMMA
logoТаллисон Тейшейра
тяжелый вес (MMA)
logoACA
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
хотелось бы увидеть такого павловича, каким он был до боя с аспинэллом
Без вариантов
Особенно после боя с туйвасой
Появилось ощущение что г-н Во́лков или Волко́в забрал душу Сергея, думаю будет осторожничать и бразилец заберѣнт по очкам если будет 3 раунда.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Волков и Валдо Кортес-Акоста проведут поединок в соглавном событии UFC 328
13 марта, 09:25
Том Аспиналл: «Руководство UFC могло отреагировать на мою травму гораздо лучше. Понял, что друзей в этой индустрии не бывает»
7 марта, 09:50
Евгений Гончаров: «Нганну в боксе заработал столько денег. Зачем ему этот PFL?»
7 марта, 08:20
Рекомендуем
Главные новости
Кормье – о Коноре: «Даже если бы Макгрегор был лучшим боксером, он не победил бы Хабиба, потому что этот стиль слишком сложный для него»
43 секунды назад
Анатолий Малыхин: «Кортес-Акоста – удобный соперник для Волкова. Думаю, Саня легко победит»
сегодня, 08:33
Даниэль Кормье: «Бой Топурии и Махачева – лучший из возможных в UFC. В любой весовой категории»
сегодня, 07:45
Кертис – о поражении Оролбаю: «Невероятно трудно сражаться с тем, кто не хочет драться»
сегодня, 07:32
Оролбай провел 19 тейдаунов в бою с Кертисом. Это рекорд полусреднего дивизиона UFC
сегодня, 07:17
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 07:00
UFC Fight Night 269: Вальехос нокаутировал Эмметта, Кертис проиграл Оролбаю и другие бои
сегодня, 03:00
Даниэль Кормье: «Чимаев предлагает деньги людям, которые смогут поймать его на прием. Он назначил награду за свою голову»
вчера, 18:50
Дрикус дю Плесси: «Стрикленда сложно удержать на земле. У него очень хорошие шансы против Чимаева»
вчера, 18:25
Эдди Хирн: «Аспиналл заработает на свежих коммерческих сделках больше, чем за один из последних боев»
вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем