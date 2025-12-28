Константин Цзю: «Кроуфорд – лучший боксер года. Он победил очень сильного соперника в абсолютно новой для себя категории»

Цзю: Кроуфорд – лучший боксер 2025 года.

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю назвал Теренса Кроуфорда лучшим боксером 2025 года.

«Боксер года? Теренс Кроуфорд. Став абсолютным чемпионом в еще одной категории, он завершил карьеру. Так что однозначно он должен быть признан лучшим боксером в мире. Он победил очень сильного соперника в абсолютно новой для себя категории!» – считает Цзю.

Напомним, в сентябре Кроуфорд победил Сауля Альвареса единогласным решением судей, став абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Ранее Теренс объединил пояса в полусреднем и первом полусреднем весе.

17 декабря Кроуфорд объявил о завершении спортивной карьеры.

