  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Константин Цзю: «Кроуфорд – лучший боксер года. Он победил очень сильного соперника в абсолютно новой для себя категории»
5

Константин Цзю: «Кроуфорд – лучший боксер года. Он победил очень сильного соперника в абсолютно новой для себя категории»

Цзю: Кроуфорд – лучший боксер 2025 года.

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю назвал Теренса Кроуфорда лучшим боксером 2025 года.

«Боксер года? Теренс Кроуфорд. Став абсолютным чемпионом в еще одной категории, он завершил карьеру. Так что однозначно он должен быть признан лучшим боксером в мире. Он победил очень сильного соперника в абсолютно новой для себя категории!» – считает Цзю.

Напомним, в сентябре Кроуфорд победил Сауля Альвареса единогласным решением судей, став абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Ранее Теренс объединил пояса в полусреднем и первом полусреднем весе.

17 декабря Кроуфорд объявил о завершении спортивной карьеры.

Теренс Кроуфорд: «Я смотрю UFC. Мне нравились Джонс и Хабиб. Топурия? Ни одного его боя не видел»

Теренс Кроуфорд: «Конор был лучше в бою с Флойдом, чем Джейк Пол с Джошуа»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Советский спорт»
logoбокс
logoТеренс Кроуфорд
logoКонстантин Цзю
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фьюри, Усик, Бетербиев». Кроуфорд назвал боксеров, которых взял бы с собой на уличную драку
27 декабря, 15:35
Кроуфорд – о трилогии Бивола и Бетербиева: «Это будет хорошая битва. Кто лучше подготовится, тот и победит»
26 декабря, 12:25
15 лучших нокаутов XXI века
26 декабря, 11:50
Главные новости
Чарльз Оливейра набил татуировки с покемонами
вчера, 15:20Видео
Теренс Кроуфорд: «Я смотрю UFC. Мне нравились Джонс и Хабиб. Топурия? Ни одного его боя не видел»
вчера, 13:36
Азизян ответил Царукяну: «Шара не опоздал, рейс отменили. За свой счет купили билеты и, надеюсь, сейчас прилетим в Ереван. Зачем такие заявления? Напоминает разговоры про больную спину»
вчера, 11:21
Шара Буллет: «Прошлые схватки и победы не помогут Царукяну 30 декабря. Я пойду до конца»
вчера, 11:00
Царукян – о Буллете: «Какой-то он странный пират. Не хочет захватывать Армению. Опоздал на рейс, не сел на самолет. Походу, он забоялся»
вчера, 10:46
Ян выложил картинку, на которой он дерется против О’Мэлли возле Белого дома
вчера, 08:42Фото
Шара Буллет: «Понимаю, почему Царукяну не дали титульник. Paramount Pictures нужен западный зритель»
вчера, 08:32
Макгрегор опубликовал эдит, посвященный поединку с Чендлером. Подпись: «🏦»
вчера, 08:12Фото
Махачев – о Рахмонове: «Не думаю, что ему сразу дадут титульный бой после возвращения. Он год не дрался»
вчера, 08:00
«Э, я не успеваю». Махачев показал, как Иньеста играет в падел
вчера, 07:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото