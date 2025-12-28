Теренс Кроуфорд: «Конор был лучше в бою с Флойдом, чем Джейк Пол с Джошуа»

Кроуфорд: Конор лучше дрался с Флойдом, чем Пол с Джошуа.

Экс-чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд сравнил боксерские поединки Макгрегор – Мейвезер и Пол – Джошуа.

«Считаю, что Конор действительно лучше выступил против Флойда, чем Джейк Пол против Энтони Джошуа. У Макгрегора были хорошие попадания», – сказал Кроуфорд.

Напомним, Мейвезер победил Конора техническим нокаутом в 10-м раунде в августе 2017-го. Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде в ночь на 20 декабря.

