4

Теренс Кроуфорд: «Конор был лучше в бою с Флойдом, чем Джейк Пол с Джошуа»

Кроуфорд: Конор лучше дрался с Флойдом, чем Пол с Джошуа.

Экс-чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд сравнил боксерские поединки Макгрегор – Мейвезер и Пол – Джошуа.

«Считаю, что Конор действительно лучше выступил против Флойда, чем Джейк Пол против Энтони Джошуа. У Макгрегора были хорошие попадания», – сказал Кроуфорд.

Напомним, Мейвезер победил Конора техническим нокаутом в 10-м раунде в августе 2017-го. Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде в ночь на 20 декабря.

«Фьюри, Усик, Бетербиев». Кроуфорд назвал боксеров, которых взял бы с собой на уличную драку

«Наслаждайся рождественскими смузи, братан». Конор высмеял Пола из-за сломанной челюсти

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Adin Live
logoбокс
logoТеренс Кроуфорд
logoКонор Макгрегор
logoДжейк Пол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кроуфорд – о трилогии Бивола и Бетербиева: «Это будет хорошая битва. Кто лучше подготовится, тот и победит»
26 декабря, 12:25
Рой Джонс: «Если Кроуфорд действительно заканчивает, то лучшим боксером мира назову Усика»
22 декабря, 12:38
Конор – о бое Джошуа и Пола: «Нокаут в первые 60 секунд. Джейк больше никогда не будет прежним»
19 декабря, 06:35
Главные новости
Царукян – о Буллете: «Какой-то он странный пират. Не хочет захватывать Армению. Опоздал на рейс, не сел на самолет. Походу, он забоялся»
6 минут назад
Ян выложил картинку, на которой он дерется против О’Мэлли возле Белого дома
сегодня, 08:42Фото
Шара Буллет: «Понимаю, почему Царукяну не дали титульник. Paramount Pictures нужен западный зритель»
сегодня, 08:32
Макгрегор опубликовал эдит, посвященный поединку с Чендлером. Подпись: «🏦»
сегодня, 08:12Фото
Махачев – о Рахмонове: «Не думаю, что ему сразу дадут титульный бой после возвращения. Он год не дрался»
сегодня, 08:00
«Э, я не успеваю». Махачев показал, как Иньеста играет в падел
сегодня, 07:37Видео
Top Dog 40: Акаимов победил Нурмагомедова, Мизаушев проиграл Погодину и другие бои
вчера, 18:40
Махачев хочет, чтобы Умар получил реванш с Мерабом: «Нужно закрыть поражение. А добраться до пояса время еще есть»
вчера, 18:35
Дин Томас: «Чем старше становится Перейра, тем меньше ему хочется гонять вес. К концу 2026-го он окончательно окажется в тяжелом дивизионе»
вчера, 17:20
Махачев сравнил Конора и Топурию: «Как контрпанчер Макгрегор был получше. Его тайминг, как он выжидал... Другой уровень»
вчера, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото