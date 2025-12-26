  • Спортс
  • Кроуфорд – о трилогии Бивола и Бетербиева: «Это будет хорошая битва. Кто лучше подготовится, тот и победит»
2

Кроуфорд – о трилогии Бивола и Бетербиева: «Это будет хорошая битва. Кто лучше подготовится, тот и победит»

Теренс Кроуфорд высказался о трилогии Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от третьего боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Трилогия Бивола и Бетербиева? Действительно интересно. Счет – 1:1, так что вы понимаете, о чем я говорю. Оба боя были хорошие. Третий бой будет еще лучше, потому что оба бойца хотят выйти победителями. Это победа друг над другом.

Прогноз? Я не знаю, но это будет хорошая битва. Оба – отличные бойцы, оба очень умные. Оба хороши, отлично справляются со своей работой. Победит сильнейший. Кто лучше подготовится, тот и победит», – сказал Кроуфорд.

Ранее Бивол сообщил, что перенес операцию на спине и не подерется в 2025 году. После этого Бетербиев обвинил Бивола в избегании третьего поединка.

Бетербиев выиграл первый бой решением судей, во втором Бивол взял реванш.

Артур Бетербиев: «Когда вернусь? Спросите у парня с Питера. Когда он с больничного выйдет»

Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring, Бивол – четвертый

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Нурлана Сабурова
logoАртур Бетербиев
logoТеренс Кроуфорд
logoДмитрий Бивол
logoбокс
Бивол - Бетербиев
