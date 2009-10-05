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    Хабиб показал нужный вес перед боем с МакГрегором

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал требуемый вес перед защитой титула против Конора МакГрегора.

    Об этом сообщил отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов

    «Мы в весе за 6 часов до взвешивания», – написал Нурмагомедов-старший в инстаграме. 

    Напомним, что Нурмагомедову нужно весить не более 70 кг. 

    Официальная церемония взвешивания UFC 229 пройдет в ночь на субботу. Начало – в 03:00 по московскому времени. 

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