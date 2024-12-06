Кубок IBU. Фрей, Ботн, Улдал, Аспенес, Кайзер, Фрацшер пробегут спринт
6 декабря на этапе Кубка IBU в Гейло пройдет мужской спринт.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
2-й этап
Гейло, Норвегия
Мужчины
Спринт
Начало – 16:20 по московскому времени.
Старт-лист
3. Гаэтан Патюрель (Франция)
6. Оскар Ломбардо (Франция)
25. Симон Кайзер (Германия)
27. Исак Фрей (Норвегия)
33. Роман Реес (Германия)
39. Лукас Фрацшер (Германия)
48. Хейкки Лайтинен (Финляндия)
50. Мартин Улдал (Норвегия)
52. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
55. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия)
69. Матс Эвербю (Норвегия)
78. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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