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Кубок IBU. Фрей, Ботн, Улдал, Аспенес, Кайзер, Фрацшер пробегут спринт

6 декабря на этапе Кубка IBU в Гейло пройдет мужской спринт.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

2-й этап

Гейло, Норвегия

Мужчины

Спринт

Начало – 16:20 по московскому времени.

Старт-лист

3. Гаэтан Патюрель (Франция)

6. Оскар Ломбардо (Франция)

25. Симон Кайзер (Германия)

27. Исак Фрей (Норвегия)

33. Роман Реес (Германия)

39. Лукас Фрацшер (Германия)

48. Хейкки Лайтинен (Финляндия)

50. Мартин Улдал (Норвегия)

52. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

55. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия)

69. Матс Эвербю (Норвегия)

78. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)

Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoКубок IBU
результаты
logoСиверт Гутторм Баккен
Исак Фрей
Матс Эвербю
Мартин Улдал
logoсборная Германии
Лукас Фрацшер
Сверре Дален Аспенес
logoсборная Финляндии
logoРоман Реес
Йохан-Олав Ботн
logoсборная Франции
Гаэтан Патурель
Хейкки Лайтинен
Симон Кайзер
Оскар Ломбардо
logoсборная Норвегии
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