Фуркад и Шипулин устроили дичь в биатлоне, Россия пробивает дно в рейтинге ФИФА и другие важные новости дня

1. Россия выиграла бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону. На финише 3-го этапа Мартен Фуркад сбил Александра Логинова, а на основном финише перекрыл траекторию Шипулину.

2. Конфликт продолжился на церемонии награждения: Шипулин и Логинов не стали жать Фуркаду руку, он разозлился и ушел. На пресс-конференции спортсмены снова повздорили.

3. Луиса Суареса дисквалифицировали на два матча, «Барселона» уже подала апелляцию.

4. Сборная России опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФА

5. Легенда «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте завершил карьеру.

6. Казахский суд признал матч «Терек» – «Урал» договорным.

7. Рафаэль Надаль признался, что мечтает о детях и о кресле президента «Реала».

8. Тарасенко, Радулов и Марков забросили по шайбе. Другие результаты в НХЛ – здесь.

9. В НБА «Хьюстон» обыграл «Шарлотт», «Оклахома» победила «Кливленд». Остальные результаты – здесь.

10. Сборная России победила Финляндию в матче Евротура.

11. УНИКС уступил «Реалу», а ЦСКА разгромил «Црвену Звезду» в Евролиге.

12. Диего Марадону взяли работать в ФИФА.

Цитата дня: «Мартен Фуркад, ты свинья».