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    НХЛ. «Вашингтон» примет «Детройт», «Питтсбург» на выезде сыграет с «Колорадо» и другие матчи

    Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Ванкувер Колорадо Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ

    В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 11 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Сан-Хосе
    Дата проведения
    10 февраля, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Баффало – Анахайм
    Дата проведения
    10 февраля, 03.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Рейнджерс – Нэшвилл
    Дата проведения
    10 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Филадельфия – Айлендерс
    Дата проведения
    10 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Вашингтон – Детройт
    Дата проведения
    10 февраля, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Коламбус – Ванкувер
    Дата проведения
    10 февраля, 03.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Торонто – Сент-Луис
    Дата проведения
    10 февраля, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Оттава – Даллас
    Дата проведения
    10 февраля, 03.30, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Флорида – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    10 февраля, 03.30, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Колорадо – Питтсбург
    Дата проведения
    10 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Аризона – Монреаль
    Дата проведения
    10 февраля, 05.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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