НХЛ. «Вашингтон» примет «Детройт», «Питтсбург» на выезде сыграет с «Колорадо» и другие матчи
В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 11 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 февраля, 03.00, «TD Garden»
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- Дата проведения
- 10 февраля, 03.00, «HSBC Arena»
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- Дата проведения
- 10 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
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- Дата проведения
- 10 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
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- Дата проведения
- 10 февраля, 03.00, «Verizon Center»
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- Дата проведения
- 10 февраля, 03.00, «Nationwide Arena»
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- Дата проведения
- 10 февраля, 03.30, «Air Canada Centre»
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- Дата проведения
- 10 февраля, 03.30, «Canadian Tire Centre»
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- Дата проведения
- 10 февраля, 03.30, «BankAtlantic Center»
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- Дата проведения
- 10 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
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- Дата проведения
- 10 февраля, 05.00, «Gila River Arena»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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