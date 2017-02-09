В четверг, 9 февраля, в рамках 22-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС уступил на своей площадке чемпиону Испании «Реалу» (77:81), московский ЦСКА разгромил сербскую «Црвену Звезду» (102:80).

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 17-5, ЦСКА Россия – 16-6, Олимпиакос Греция – 15-6, Фенербахче Турция – 14-7, Панатинаикос Греция – 12-9, Баскония Испания – 12-9, Црвена Звезда Сербия – 12-10, Анадолу Эфес Турция – 11-11, Дарушафака Турция – 10-11, Жальгирис Литва – 9-12, Бамберг Германия – 8-13, Барселона Испания – 8-13, Маккаби FOX Израиль – 7-14, УНИКС Россия – 7-15, ЕА7 Милан Италия – 7-15, Галатасарай Турция – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.