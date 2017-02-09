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    Евролига. УНИКС уступил «Реалу», ЦСКА разгромил «Црвену Звезду» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА УНИКС Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Маккаби FOX Тель-Авив Панатинаикос Баскония Црвена Звезда Бамберг Реал ЕА7 Милан

    В четверг, 9 февраля, в рамках 22-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС уступил на своей площадке чемпиону Испании «Реалу» (77:81), московский ЦСКА разгромил сербскую «Црвену Звезду» (102:80).

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    УНИКС Россия  –  Реал Мадрид Испания 77:81 (18:17, 18:26, 23:14, 18:24)
    Дата проведения
    9 февраля, 19.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча
    УНИКС
    Лэнгфорд (20), Параховский (12), Колом (11 + 9 передач), Кларк (9), Банич (6) – старт; Уильямс (8), Анджушич (6), Антипов (5), Столл (0), Воронов (0).
    Реал Мадрид
    Айон (12), Мачюлис (8), Тэйлор (6), Фелипе Рейес (3), Серхио Юль (2) – старт; Рэндолф (19), Хантер (14), Кэрролл (6), Дончич (5 + 7 подборов + 11 передач), Дрейпер (3), Носьони (3).

    Анадолу Эфес Турция  –  ЕА7 Милан Италия 90:86 (15:27, 25:27, 29:20, 21:12)
    Дата проведения
    9 февраля, 20.30, «Абди Ипекчи Арена»
    Онлайн матча
    Анадолу Эфес
    Грэйнджер (12), Браун (9), Осман (7), Данстон (1), Пол (0) – старт; Эртель (17 + 6 передач), Хоникатт (16), Кирк (11), Балбай (9), Томас (8).
    ЕА7 Милан
    Сэндерс (18), Калниетис (15), Радулица (11), Хикман (9 + 8 передач), Мачван (6) – старт; Маклин (11), З. Драгич (10), Симон (4 + 8 передач + 5 потерь), Пасколо (2), Чинчарини (0), Фонтеккьо (0).

    ЦСКА Москва Россия  –  Црвена Звезда Сербия 102:80 (33:26, 25:20, 19:18, 25:16)
    Дата проведения
    9 февраля, 21.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Де Коло (25 + 6 передач + 7 потерь), Курбанов (18), Антонов (9), Джексон (4 + 6 передач), Хайнс (4) – старт; Теодосич (16 + 5 потерь), Фридзон (7), Хиггинс (7 + 5 потерь), Воронцевич (6), Хряпа (4), Огастин (2), Д.Кулагин (0).
    Црвена Звезда
    Митрович (16 + 9 передач), Кузмич (10), Уолтерс (7), Лазич (7), Гудурич (3) – старт; Дженкинс (12), Симонович (10), Бьелица (6), Добрич (5), Томпсон (4).

    Маккаби FOX Израиль  –  Баскония Испания 85:84 (22:18, 24:21, 23:16, 16:29)
    Дата проведения
    9 февраля, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча
    Маккаби FOX
    Гаудлок (21), Ландесберг (18), Миллер (11), Мекель (10 + 9 подборов + 7 передач), Айверсон (4 + 7 подборов) – старт; Охайон (6), Смит (6), Радд (5), Сили (2), Александер (2), Пнини (0).
    Баскония
    Бобуа (16), Ларкин (15), Фойгтманн (13 + 11 подборов), Ханга (11 + 7 подборов), Тилли (6) – старт; Барньяни (17), Лапровиттола (4), Лус (2), Блажич (0), Бадингер (0 + 7 подборов), Диоп (0).

    Панатинаикос Греция  –  Бамберг Германия 81:72 (27:19, 15:22, 20:13, 19:18)
    Дата проведения
    9 февраля, 22.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча
    Панатинаикос
    Синглтон (17), Фелдэйн (16), Гэбриэл (5), Калатес (0), Джентиле (0) – старт; Буруссис (16), Джеймс (15), Паппас (8), Риверс (4), Николс (0).
    Бамберг
    Миллер (11), Радошевич (11), Никос Зисис (10), Козюр (5 + 7 подборов), Мелли (2) – старт; Тайс (18), Хекманн (6), Стрелниекс (5), Ло (2), Веремеенко (2), Макнил (0).

    Положение команд: Реал Испания – 17-5, ЦСКА Россия – 16-6, Олимпиакос Греция – 15-6, Фенербахче Турция – 14-7, Панатинаикос Греция – 12-9, Баскония Испания – 12-9, Црвена Звезда Сербия – 12-10, Анадолу Эфес Турция – 11-11, Дарушафака Турция – 10-11, Жальгирис Литва – 9-12, Бамберг Германия – 8-13, Барселона Испания – 8-13, Маккаби FOX Израиль – 7-14, УНИКС Россия – 7-15, ЕА7 Милан Италия – 7-15, Галатасарай Турция – 6-15.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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