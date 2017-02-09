Евролига. УНИКС уступил «Реалу», ЦСКА разгромил «Црвену Звезду» и другие матчи
В четверг, 9 февраля, в рамках 22-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС уступил на своей площадке чемпиону Испании «Реалу» (77:81), московский ЦСКА разгромил сербскую «Црвену Звезду» (102:80).
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 февраля, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Лэнгфорд (20), Параховский (12), Колом (11 + 9 передач), Кларк (9), Банич (6) – старт; Уильямс (8), Анджушич (6), Антипов (5), Столл (0), Воронов (0).
- Дата проведения
- 9 февраля, 20.30, «Абди Ипекчи Арена»
- Анадолу Эфес
- Грэйнджер (12), Браун (9), Осман (7), Данстон (1), Пол (0) – старт; Эртель (17 + 6 передач), Хоникатт (16), Кирк (11), Балбай (9), Томас (8).
- Дата проведения
- 9 февраля, 21.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА Москва
- Де Коло (25 + 6 передач + 7 потерь), Курбанов (18), Антонов (9), Джексон (4 + 6 передач), Хайнс (4) – старт; Теодосич (16 + 5 потерь), Фридзон (7), Хиггинс (7 + 5 потерь), Воронцевич (6), Хряпа (4), Огастин (2), Д.Кулагин (0).
- Дата проведения
- 9 февраля, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Маккаби FOX
- Гаудлок (21), Ландесберг (18), Миллер (11), Мекель (10 + 9 подборов + 7 передач), Айверсон (4 + 7 подборов) – старт; Охайон (6), Смит (6), Радд (5), Сили (2), Александер (2), Пнини (0).
- Дата проведения
- 9 февраля, 22.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
- Синглтон (17), Фелдэйн (16), Гэбриэл (5), Калатес (0), Джентиле (0) – старт; Буруссис (16), Джеймс (15), Паппас (8), Риверс (4), Николс (0).
- Бамберг
- Миллер (11), Радошевич (11), Никос Зисис (10), Козюр (5 + 7 подборов), Мелли (2) – старт; Тайс (18), Хекманн (6), Стрелниекс (5), Ло (2), Веремеенко (2), Макнил (0).
Положение команд: Реал Испания – 17-5, ЦСКА Россия – 16-6, Олимпиакос Греция – 15-6, Фенербахче Турция – 14-7, Панатинаикос Греция – 12-9, Баскония Испания – 12-9, Црвена Звезда Сербия – 12-10, Анадолу Эфес Турция – 11-11, Дарушафака Турция – 10-11, Жальгирис Литва – 9-12, Бамберг Германия – 8-13, Барселона Испания – 8-13, Маккаби FOX Израиль – 7-14, УНИКС Россия – 7-15, ЕА7 Милан Италия – 7-15, Галатасарай Турция – 6-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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