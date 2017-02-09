Евротур. Шведские игры. Россия – Финляндия, Чехия против Швеции
В 1-м туре Шведских игр Россия встретится с Финляндией, а Чехия сыграет со Швецией.
Евротур
Шведские игры
1-й тур
- Дата проведения
- 9 февраля, 19.30, «Юбилейный»
- Дата проведения
- 9 февраля, 21.15, «Scandinavium»
Положение команд: Россия – 0 (0), Швеция – 0 (0), Финляндия – 0 (0), Чехия – 0 (0).
Евротур: Россия – 15 очков (6 матчей), Чехия – 9 (6), Финляндия – 6 (6), Швеция – 6 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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