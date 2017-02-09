В 1-м туре Шведских игр Россия встретится с Финляндией, а Чехия сыграет со Швецией.

Евротур

Шведские игры

1-й тур

Положение команд: Россия – 0 (0), Швеция – 0 (0), Финляндия – 0 (0), Чехия – 0 (0).

Евротур: Россия – 15 очков (6 матчей), Чехия – 9 (6), Финляндия – 6 (6), Швеция – 6 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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