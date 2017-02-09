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    Евротур. Шведские игры. Россия – Финляндия, Чехия против Швеции

    Теги Евротур сборная России результаты сборная Швеции сборная Финляндии сборная Чехии Шведские игры

    В 1-м туре Шведских игр Россия встретится с Финляндией, а Чехия сыграет со Швецией.

    Евротур

    Шведские игры

    1-й тур

    Россия – Финляндия
    Дата проведения
    9 февраля, 19.30, «Юбилейный»
    Онлайн матча Видео
    Чехия – Швеция
    Дата проведения
    9 февраля, 21.15, «Scandinavium»
    Онлайн матча Видео

    Положение команд: Россия – 0 (0), Швеция – 0 (0), Финляндия – 0 (0), Чехия – 0 (0).

    Евротур: Россия – 15 очков (6 матчей), Чехия – 9 (6), Финляндия – 6 (6), Швеция – 6 (6).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Шведских игр

    Статистика Шведских игр

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