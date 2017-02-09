Сборная России опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФА

опубликовала первый рейтинг сборных в 2017 году.

Аргентина сохранила лидерство, а сборная России опустилась на рекордно низкое для себя 61-е место, потеряв пять позиций. В активе россиян 592 очка.

Предыдущим антирекордом сборной России было 56-е место в декабре 2016 года, а до этого – 40-е место в декабре 1998 года.

1 (-). Аргентина

2 (-). Бразилия

3 (-). Германия

4 (-). Чили

5 (-). Бельгия

6 (7). Франция

7 (6). Колумбия

8 (-). Португалия

9 (-). Уругвай

10 (-). Испания

...

61 (56). Россия

Весь рейтинг можно посмотреть здесь.