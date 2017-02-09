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    Сборная России опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФА

    Теги сборная Португалии сборная Бразилии сборная Германии сборная Франции сборная Испании сборная Бельгии сборная России сборная Аргентины сборная Чили рейтинги ФИФА сборная Колумбии сборная Уругвая

    ФИФА опубликовала первый рейтинг сборных в 2017 году.

    Аргентина сохранила лидерство, а сборная России опустилась на рекордно низкое для себя 61-е место, потеряв пять позиций. В активе россиян 592 очка.

    Предыдущим антирекордом сборной России было 56-е место в декабре 2016 года, а до этого – 40-е место в декабре 1998 года.

    1 (-). Аргентина

    2 (-). Бразилия

    3 (-). Германия

    4 (-). Чили

    5 (-). Бельгия

    6 (7). Франция

    7 (6). Колумбия

    8 (-). Португалия

    9 (-). Уругвай

    10 (-). Испания

    ...

    61 (56). Россия

    Весь рейтинг можно посмотреть здесь.

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