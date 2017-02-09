Сборная России опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала первый рейтинг сборных в 2017 году.
Аргентина сохранила лидерство, а сборная России опустилась на рекордно низкое для себя 61-е место, потеряв пять позиций. В активе россиян 592 очка.
Предыдущим антирекордом сборной России было 56-е место в декабре 2016 года, а до этого – 40-е место в декабре 1998 года.
1 (-). Аргентина
2 (-). Бразилия
3 (-). Германия
4 (-). Чили
5 (-). Бельгия
6 (7). Франция
7 (6). Колумбия
8 (-). Португалия
9 (-). Уругвай
10 (-). Испания
...
61 (56). Россия
Весь рейтинг можно посмотреть здесь.
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