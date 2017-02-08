ЧМ-2016. Смешанная эстафета. Подчуфарова, Акимова, Логинов и Шипулин побегут за Россию
9 февраля в австрийском Хохфильцене в рамках чемпионата мира состоится смешанная эстафета. В составе сборной России выступят Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.
- Дата проведения
- 9 февраля, 16.45
Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия. Эстафета
Старт-лист
1. Норвегия (Марте Ульсбю, Тириль Экхофф, Йоханнес Бо, Эмиль Хегле Свенсен)
2. Германия (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп)
3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш)
4. Россия (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин)
5. Франция (Анаис Шевалье, Мари Дорен Абер, Кентен Фильон-Майе, Мартен Фуркад)
6. Швеция (Ханна Оберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем)
7. Чехия (Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж)
10. Украина (Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный)
14. Беларусь (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников)
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.