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    Казахский суд признал матч «Урал» – «Терек» договорным

    Теги Терек Урал ставки договорные матчи

    В Казахстане завершилось слушание дела об отказе букмекерской конторы «Олимп» выплачивать жителю Алматы выигрыш в размере почти 30 тысяч долларов по игре 12-го тура РФПЛ «Урал» – «Терек» (1:4) из-за «заказного характера матча»

    Букмекерская контора «Олимп» отказалась выплачивать выигрыш своему игроку, поставившему на результат 5 миллионов 850 тысяч тенге: представители заведения заявили, что у них появились подозрения, что футбольная игра могла быть договорной. Ставку при этом гражданину вернули.

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