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    НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» выиграть у «Кливленда», «Портленд» уступил «Бостону» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Шарлотт Кливленд Даллас Хьюстон Орландо Филадельфия Портленд НБА Юта Оклахома-Сити

    В четверг, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука одолел действующего чемпиона «Кливленд». «Портленд» на своей площадке уступил «Бостону».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Хьюстон 95:107 (29:23, 25:27, 22:36, 19:21)
    Дата проведения
    10 февраля, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Батюм (15 + 8 подборов + 10 передач), Уокер (14 + 6 потерь), Марв. Уильямс (12 + 7 подборов), Зеллер (9), Кидд-Гилкрист (8 + 9 подборов) – старт; Белинелли (10), Камински (9), Лэмб (8), Робертс (6), Пламли (4).
    Хьюстон
    Харден (30 + 11 подборов + 8 передач + 9 потерь), Беверли (17), Андерсон (14), Ариза (11 + 7 подборов), Капела (11 + 7 подборов) – старт; Харрелл (15), Брюэр (5), Деккер (4).

     

    Орландо – Филадельфия 111:112 (25:20, 23:35, 36:30, 27:27)
    Дата проведения
    10 февраля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика
    Орландо
    Фурнье (24 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Вучевич (21 + 11 подборов), Ибака (16 + 4 блок-шота), Уотсон (11 + 5 потерь), Хезонья (3) – старт; Пэйтон (15), Огастин (9), Бийомбо (9 + 8 подборов), Грин (3).
    Филадельфия
    Ильясова (14), Макконнелл (8 + 8 передач), Хендерсон (8), Ковингтон (8 + 9 подборов), Окафор (7) – старт; Шарич (26 + 8 подборов), Стаускас (13 + 5 потерь), Родригес (12), Ноэл (10 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (6).

     

    Оклахома-Сити – Кливленд 118:109 (29:21, 26:36, 31:25, 32:27)
    Дата проведения
    10 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (29 + 12 подборов + 11 передач + 7 потерь), Оладипо (23 + 7 подборов), Адамс (20 + 13 подборов), Роберсон (8 + 7 подборов), Сабонис (8) – старт; Пэйн (15), Морроу (7), Ловернь (4), Абринес (2), Грант (2).
    Кливленд
    Ирвинг (28 + 6 потерь), Джеймс (18 + 7 передач), Лав (15 + 12 подборов), Томпсон (10), Макрэй (6) – старт; Уильямс (12), Корвер (8), Фрай (7), Джонс (3), Фелдер (2), Лиггинс (0), Джефферсон (0).

     

    Даллас – Юта 112:105 OT (20:23, 22:31, 26:24, 32:22, 12:5)
    Дата проведения
    10 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика
    Даллас
    Барнс (31), Новицки (20 + 7 подборов), Сет Карри (16), Мэттьюз (15), Феррелл (9) – старт; Харрис (13), Межри (6), Андерсон (2), Финни-Смит (0), Пауэлл (0).
    Юта
    Хэйворд (36), Инглс (16), Гобер (15 + 15 подборов + 5 потерь), Фэйворс (6 + 10 подборов), Экзам (5) – старт; Беркс (12), Джонсон (8), Диао (4), Мак (3 + 7 передач), Лайлс (0).

     

    Портленд – Бостон 111:120 (32:22, 23:27, 21:28, 35:43)
    Дата проведения
    10 февраля, 06.30, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Лиллард (28 + 7 передач), Макколлум (20), Пламли (9 + 7 подборов), Харклесс (4), Вонле (2 + 9 подборов) – старт; Амину (26), Крэбб (12), Коннотон (5), Ленард (5).
    Бостон
    Томас (34), Смарт (18 + 5 перехватов), Браун (14 + 7 подборов), Хорфорд (12), Джонсон (5) – старт; Олиник (13 + 7 подборов), Розир (11), Грин (11), Зеллер (2), Янг (0), Жеребко (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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