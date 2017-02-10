НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» выиграть у «Кливленда», «Портленд» уступил «Бостону» и другие результаты
В четверг, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука одолел действующего чемпиона «Кливленд». «Портленд» на своей площадке уступил «Бостону».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 февраля, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
- Батюм (15 + 8 подборов + 10 передач), Уокер (14 + 6 потерь), Марв. Уильямс (12 + 7 подборов), Зеллер (9), Кидд-Гилкрист (8 + 9 подборов) – старт; Белинелли (10), Камински (9), Лэмб (8), Робертс (6), Пламли (4).
- Дата проведения
- 10 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Фурнье (24 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Вучевич (21 + 11 подборов), Ибака (16 + 4 блок-шота), Уотсон (11 + 5 потерь), Хезонья (3) – старт; Пэйтон (15), Огастин (9), Бийомбо (9 + 8 подборов), Грин (3).
- Филадельфия
- Ильясова (14), Макконнелл (8 + 8 передач), Хендерсон (8), Ковингтон (8 + 9 подборов), Окафор (7) – старт; Шарич (26 + 8 подборов), Стаускас (13 + 5 потерь), Родригес (12), Ноэл (10 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (6).
- Дата проведения
- 10 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Уэстбрук (29 + 12 подборов + 11 передач + 7 потерь), Оладипо (23 + 7 подборов), Адамс (20 + 13 подборов), Роберсон (8 + 7 подборов), Сабонис (8) – старт; Пэйн (15), Морроу (7), Ловернь (4), Абринес (2), Грант (2).
- Дата проведения
- 10 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Барнс (31), Новицки (20 + 7 подборов), Сет Карри (16), Мэттьюз (15), Феррелл (9) – старт; Харрис (13), Межри (6), Андерсон (2), Финни-Смит (0), Пауэлл (0).
- Дата проведения
- 10 февраля, 06.30, «Moda Center»
- Портленд
- Лиллард (28 + 7 передач), Макколлум (20), Пламли (9 + 7 подборов), Харклесс (4), Вонле (2 + 9 подборов) – старт; Амину (26), Крэбб (12), Коннотон (5), Ленард (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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