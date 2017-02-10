В четверг, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука одолел действующего чемпиона «Кливленд». «Портленд» на своей площадке уступил «Бостону».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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