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    Дмитрий Губерниев: «Мартен Фуркад, ты свинья»

    Теги сборная России сборная Франции Дмитрий Губерниев Мартен Фуркад Александр Логинов ЧМ-2017

    Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил действия француза Мартена Фуркада на церемонии награждения после смешанной эстафеты ЧМ-2017.

    Спортсмен ушел с награждения сразу после того, как на пьедестал поднялась сборная России с Александром Логиновым.

    «Мартен, ты свинья. Об этом можно сказать на весь мир», – сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    На финише третьего этапа эстафеты Фуркад сбил Логинова

    Шипулин и Логинов не стали пожимать руку Мартену Фуркаду на церемонии награждения

    Антон Шипулин: «Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но по-человечески он ведет себя некрасиво»

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