Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил действия француза Мартена Фуркада на церемонии награждения после смешанной эстафеты ЧМ-2017.

Спортсмен ушел с награждения сразу после того, как на пьедестал поднялась сборная России с Александром Логиновым.

«Мартен, ты свинья. Об этом можно сказать на весь мир», – сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

На финише третьего этапа эстафеты Фуркад сбил Логинова.

Шипулин и Логинов не стали пожимать руку Мартену Фуркаду на церемонии награждения

Антон Шипулин: «Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но по-человечески он ведет себя некрасиво»