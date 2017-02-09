ЧМ-2017. Мартен Фуркад сбил Логинова на финише третьего этапа смешанной эстафеты
Французский биатлонист Мартен Фуркад сбил россиянина Александра Логинова на финише третьего этапа смешанной эстафеты ЧМ-2017.
Логинов финишировал на своем этапе и передал эстафету Антону Шипулину. Фуркад, принявший эстафету от Кентена Фильона-Майе, задел россиянина и сбил того с ног.
После третьего этапа эстафеты сборная Франции идет третьей, Россия – четвертой.
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