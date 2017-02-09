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    ЧМ-2017. Мартен Фуркад сбил Логинова на финише третьего этапа смешанной эстафеты

    Теги сборная России сборная Франции видео Антон Шипулин Мартен Фуркад Александр Логинов ЧМ-2017 Кентен Фильон-Майе

    Французский биатлонист Мартен Фуркад сбил россиянина Александра Логинова на финише третьего этапа смешанной эстафеты ЧМ-2017.

    Логинов финишировал на своем этапе и передал эстафету Антону Шипулину. Фуркад, принявший эстафету от Кентена Фильона-Майе, задел россиянина и сбил того с ног.

    После третьего этапа эстафеты сборная Франции идет третьей, Россия – четвертой.

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    Прав ли Мартен Фуркад, словесно атакуя Логинова?

    34223 голосa 39
    • Да, имеет право
      36%
    • Нет, Логинов уже отбыл наказание
      64%

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