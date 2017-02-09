Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что хотел бы в будущем занять руководящую должность в .

«Никогда не знаешь, что может случиться. Все знают, что я люблю футбол, что «Реал» – моя команда.

Сейчас говорить об этом несколько утопично, но, если вы спросите меня, конечно, я бы хотел стать президентом.

В любом случае, мы и сейчас хорошо справляемся – у нас отличный президент. Не думаю, что я хоть для чего-то нужен «Реалу», – сказал Надаль.