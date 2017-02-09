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    Суареса дисквалифицировали на два матча

    Теги Барселона Атлетико примера Испания Кубок Испании дисквалификации судьи Луис Суарес Федерация футбола Испании Серджи Бускетс Хесус Хиль Мансано

    Судейский комитет Королевского испанского футбольного союза принял решение дисквалифицировать форварда «Барселоны» Луиса Суареса на два матча за удаление в игре 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» (1:1, 3:2 – по сумме двух матчей).

    Футболист получил дополнительный матч помимо стандартной одноматчевой дисквалификации из-за «неподобающего поведения». 

    Кроме того, комитет снял с полузащитника Серджи Бускетса желтую карточку, которую он получил за затяжку времени. Поясняется, что Бускетс выбил мяч за пределы поля, так как рядом был второй мяч, судья матча Хесус Хиль Мансано этого не заметил.

    «Барселона» имеет право обжаловать дисквалификацию Суареса. Ранее сообщалось, что каталонский клуб воспользуется этой возможностью.

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