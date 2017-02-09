Суареса дисквалифицировали на два матча

Судейский комитет Королевского испанского футбольного союза принял решение дисквалифицировать форварда «Барселоны» на два матча за удаление в игре 1/2 финала Кубка Испании с (1:1, 3:2 – по сумме двух матчей).

Футболист получил дополнительный матч помимо стандартной одноматчевой дисквалификации из-за «неподобающего поведения».

Кроме того, комитет снял с полузащитника желтую карточку, которую он получил за затяжку времени. Поясняется, что Бускетс выбил мяч за пределы поля, так как рядом был второй мяч, судья матча Хесус Хиль Мансано этого не заметил.

имеет право обжаловать дисквалификацию Суареса. Ранее сообщалось, что каталонский клуб воспользуется этой возможностью.