Кто из топов АПЛ уступит на этот раз? Делайте прогнозы в конкурсе на Спортсе

Всем привет!

Новая проверка интуиции в конкурсе прогнозов на матчи АПЛ. Определим лучших прогнозистов по итогам 17-го тура. Программа насыщенная: укатывающая всех «Вилла» и «Юнайтед» Аморима, «Эвертон» и лидирующий «Арсенал». Ну а главный матч тура – «Тоттенхэм» против «Ливерпуля».

Условия

● оставляете прогноз на точный счет в пяти главных матчах 17-го тура – прием прогнозов будет считаться завершенным с началом матча «Ньюкасл» – «Челси» 20 декабря в 15:30 по мск;

● для участия необходимо быть зарегистрированным в БК «БЕТСИТИ» и сделать ставку на сумму не менее 500 рублей на любой спортивный матч. Это может быть ординар и/или экспресс;

● десять лучших прогнозистов получат фрибеты;

● в случае равенства баллов распределение мест будет осуществляться следующим образом: сначала приоритет по количеству угаданных счетов, затем – по количеству исходов и времени отправки прогноза соответственно.

Правила

● Участвуют дееспособные граждане России старше 18 лет на момент проведения конкурса;

● Учитываются только ставки на деньги – не фрибеты и/или бонусы;

● Не учитываются ставки с использованной функцией «выкуп пари» ;

● Участвовать в конкурсе можно только с одной учетной записи;

● Начисление приза (фрибетов) происходит в течение 15 рабочих дней с момента публикации результатов;

● Попытки получить преимущество над остальными участниками конкурса за счет обхода правил, уязвимостей системы, иных злоупотреблений или потенциально нечестных действий, могут привести к аннулированию результата и дисквалификации участника(ов) конкурса;

Партнер нашего конкурса БК «БЕТСИТИ» оставляет за собой право отказать в призах некоторым категориям игроков в соответствии с внутренними правилами.

Как распределяются баллы

● 3 балла – угадали точный счет;

● 2 балла – угадали исход и разницу мячей;

● 1 балл – угадали исход.

Баллы, полученные за удачный прогноз в одном из выбранных матчей, удваиваются.

Призовой фонд

1 место – 3 000 фрибетов от БК «БЕТСИТИ»;

2 место – 2 000 фрибетов;

3 место – 1 000 фрибетов;

4-10 место – 500 фрибетов.

Матчи для прогноза

⬇️ Оставляйте свои прогнозы в форме

Прием прогнозов завершится 20 декабря в 15:30.

Вперед!

Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt, Carl Recine