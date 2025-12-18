Кто из топов АПЛ уступит на этот раз? Делайте прогнозы в конкурсе на Спортсе
Всем привет!
Новая проверка интуиции в конкурсе прогнозов на матчи АПЛ. Определим лучших прогнозистов по итогам 17-го тура. Программа насыщенная: укатывающая всех «Вилла» и «Юнайтед» Аморима, «Эвертон» и лидирующий «Арсенал». Ну а главный матч тура – «Тоттенхэм» против «Ливерпуля».
Условия
● оставляете прогноз на точный счет в пяти главных матчах 17-го тура – прием прогнозов будет считаться завершенным с началом матча «Ньюкасл» – «Челси» 20 декабря в 15:30 по мск;
● для участия необходимо быть зарегистрированным в БК «БЕТСИТИ» и сделать ставку на сумму не менее 500 рублей на любой спортивный матч. Это может быть ординар и/или экспресс;
● десять лучших прогнозистов получат фрибеты;
● в случае равенства баллов распределение мест будет осуществляться следующим образом: сначала приоритет по количеству угаданных счетов, затем – по количеству исходов и времени отправки прогноза соответственно.
Правила
● Участвуют дееспособные граждане России старше 18 лет на момент проведения конкурса;
● Учитываются только ставки на деньги – не фрибеты и/или бонусы;
● Не учитываются ставки с использованной функцией «выкуп пари» ;
● Участвовать в конкурсе можно только с одной учетной записи;
● Начисление приза (фрибетов) происходит в течение 15 рабочих дней с момента публикации результатов;
● Попытки получить преимущество над остальными участниками конкурса за счет обхода правил, уязвимостей системы, иных злоупотреблений или потенциально нечестных действий, могут привести к аннулированию результата и дисквалификации участника(ов) конкурса;
Партнер нашего конкурса БК «БЕТСИТИ» оставляет за собой право отказать в призах некоторым категориям игроков в соответствии с внутренними правилами.
Как распределяются баллы
● 3 балла – угадали точный счет;
● 2 балла – угадали исход и разницу мячей;
● 1 балл – угадали исход.
Баллы, полученные за удачный прогноз в одном из выбранных матчей, удваиваются.
Призовой фонд
1 место – 3 000 фрибетов от БК «БЕТСИТИ»;
2 место – 2 000 фрибетов;
3 место – 1 000 фрибетов;
4-10 место – 500 фрибетов.
Матчи для прогноза
⬇️ Оставляйте свои прогнозы в форме
Прием прогнозов завершится 20 декабря в 15:30.
Вперед!
Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Carl Recine