544 млн рублей – квартальные отчисления букмекеров Федерации тенниса России

Федерация тенниса России отчиталась о сумме букмекерских отчислений, полученных в первом квартале 2025 года.

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перевел федерации 543,8 млн рублей в качестве целевых отчислений от российских букмекеров, сообщается на сайте ФТР.

70% этой суммы – 380,6 миллиона рублей – будет направлено на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта. Остальные 163,1 миллиона пойдут на развитие детско-юношеского и массового спорта.

За весь прошлый год ФТР получила отчислений от букмекеров на общую сумму 1,79 миллиарда рублей.

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