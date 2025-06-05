544 млн рублей – квартальные отчисления букмекеров Федерации тенниса России
Федерация тенниса России отчиталась о сумме букмекерских отчислений, полученных в первом квартале 2025 года.
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перевел федерации 543,8 млн рублей в качестве целевых отчислений от российских букмекеров, сообщается на сайте ФТР.
70% этой суммы – 380,6 миллиона рублей – будет направлено на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта. Остальные 163,1 миллиона пойдут на развитие детско-юношеского и массового спорта.
За весь прошлый год ФТР получила отчислений от букмекеров на общую сумму 1,79 миллиарда рублей.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт ФТР
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