Зарядись адреналином: старт акции «Спортивный марафон» от BetBoom с призовым фондом 3 000 000 рублей!

C 31 января в клубах BetBoom по всей России начинается захватывающее спортивное приключение — акция «Спортивный марафон». Гостей ждет соперничество, щедрые награды и незабываемые эмоции! Каждый, кто войдет в ТОП-100 участников, получит фрибеты из призового фонда в 1 000 000 рублей по итогам одного из трех этапов.

Этапы марафона:

• I этап : 31 января (08:00 мск) – 7 февраля (07:59 мск)

• II этап : 7 февраля (08:00 мск) – 14 февраля (07:59 мск)

• III этап : 14 февраля (08:00 мск) – 21 февраля (07:59 мск)

Какие условия участия:

● Совершайте ставки на прематч или лайв события в клубах BetBoom с коэффициентом от 1,8.

● Выбирайте формат ставок «ординар» или «экспресс».

● Зарабатывай очки в зачет рейтинга: чем выше сумма ставок, тем ближе к вершине таблицы.

● Следи за своим прогрессом через терминалы SportBoom или QR-код, чтобы знать, насколько ты близок к победе.

Дополнительные подробности можно будет узнать у персонала клубов BetBoom!

Распределение призового фрибет-фонда на каждый этап – 1 000 000:

● 1 место – фрибеты на 80 000 (10 фрибетов по 8 000)

● 2 место – фрибеты на 60 000 (10 фрибетов по 6 000)

● 3 место – фрибеты на 40 000 (8 фрибетов по 5 000)

● 4 место – фрибеты на 35 000 (7 фрибетов по 5 000)

● 5 место – фрибеты на 30 000 (6 фрибетов по 5 000)

● 6-7 место – фрибеты на 25 000 (5 фрибетов по 5 000)

● 8-10 место – фрибеты на 20 000 (5 фрибетов по 4 000)

● 11-15 место – фрибеты на 15 000 (4 фрибета по 3 750)

● 16-20 место – фрибеты на 12 000 (4 фрибета по 3 000)

● 21-25 место – фрибеты на 10 000 (4 фрибета по 2 500)

● 26-33 место – фрибеты на 9 000 (4 фрибета по 2 250)

● 34-39 место – фрибеты на 8 000 (4 фрибета по 2 000)

● 40-45 место – фрибеты на 7 500 (4 фрибета по 1 875)

● 46-50 место – фрибеты на 7 000 (4 фрибета по 1 750)

● 51-60 место – фрибеты на 6 500 (4 фрибета по 1 625)

● 61-70 место – фрибеты на 6 000 (4 фрибета по 1 500)

● 71-85 место – фрибеты на 5 000 (4 фрибета по 1 250)

● 86-100 место – фрибеты на 4 000 (4 фрибета по 1 000)

Как следить за рейтингом:

В разделе «Акции» на терминале отображается актуальный рейтинг ТОП-500 участников. Если данные временно недоступны, сканируйте QR-код для перехода на сайт акции.

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