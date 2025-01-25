Зарядись адреналином: старт акции «Спортивный марафон» от BetBoom с призовым фондом 3 000 000 рублей!
C 31 января в клубах BetBoom по всей России начинается захватывающее спортивное приключение — акция «Спортивный марафон». Гостей ждет соперничество, щедрые награды и незабываемые эмоции! Каждый, кто войдет в ТОП-100 участников, получит фрибеты из призового фонда в 1 000 000 рублей по итогам одного из трех этапов.
Этапы марафона:
• I этап: 31 января (08:00 мск) – 7 февраля (07:59 мск)
• II этап: 7 февраля (08:00 мск) – 14 февраля (07:59 мск)
• III этап: 14 февраля (08:00 мск) – 21 февраля (07:59 мск)
Какие условия участия:
● Совершайте ставки на прематч или лайв события в клубах BetBoom с коэффициентом от 1,8.
● Выбирайте формат ставок «ординар» или «экспресс».
● Зарабатывай очки в зачет рейтинга: чем выше сумма ставок, тем ближе к вершине таблицы.
● Следи за своим прогрессом через терминалы SportBoom или QR-код, чтобы знать, насколько ты близок к победе.
Дополнительные подробности можно будет узнать у персонала клубов BetBoom!
Распределение призового фрибет-фонда на каждый этап – 1 000 000:
● 1 место – фрибеты на 80 000 (10 фрибетов по 8 000)
● 2 место – фрибеты на 60 000 (10 фрибетов по 6 000)
● 3 место – фрибеты на 40 000 (8 фрибетов по 5 000)
● 4 место – фрибеты на 35 000 (7 фрибетов по 5 000)
● 5 место – фрибеты на 30 000 (6 фрибетов по 5 000)
● 6-7 место – фрибеты на 25 000 (5 фрибетов по 5 000)
● 8-10 место – фрибеты на 20 000 (5 фрибетов по 4 000)
● 11-15 место – фрибеты на 15 000 (4 фрибета по 3 750)
● 16-20 место – фрибеты на 12 000 (4 фрибета по 3 000)
● 21-25 место – фрибеты на 10 000 (4 фрибета по 2 500)
● 26-33 место – фрибеты на 9 000 (4 фрибета по 2 250)
● 34-39 место – фрибеты на 8 000 (4 фрибета по 2 000)
● 40-45 место – фрибеты на 7 500 (4 фрибета по 1 875)
● 46-50 место – фрибеты на 7 000 (4 фрибета по 1 750)
● 51-60 место – фрибеты на 6 500 (4 фрибета по 1 625)
● 61-70 место – фрибеты на 6 000 (4 фрибета по 1 500)
● 71-85 место – фрибеты на 5 000 (4 фрибета по 1 250)
● 86-100 место – фрибеты на 4 000 (4 фрибета по 1 000)
Как следить за рейтингом:
В разделе «Акции» на терминале отображается актуальный рейтинг ТОП-500 участников. Если данные временно недоступны, сканируйте QR-код для перехода на сайт акции.
Также БК BetBoom предлагает новым гостям фрибет 1000. Для его получения необходимо назвать при регистрации промокод «SPORTBB».
BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия. Гостям со статусом VIP доступны дополнительные привилегии, в том числе и кешбэк до 20%. Следите за акциями и ищите ближайший пункт приема ставок BetBoom на карте по ссылке.
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