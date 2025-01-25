  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Зарядись адреналином: старт акции «Спортивный марафон» от BetBoom с призовым фондом 3 000 000 рублей!
Промо
0

Зарядись адреналином: старт акции «Спортивный марафон» от BetBoom с призовым фондом 3 000 000 рублей!

C 31 января в клубах BetBoom по всей России начинается захватывающее спортивное приключение — акция «Спортивный марафон». Гостей ждет соперничество, щедрые награды и незабываемые эмоции! Каждый, кто войдет в ТОП-100 участников, получит фрибеты из призового фонда в 1 000 000 рублей по итогам одного из трех этапов.

Этапы марафона:

   •   I этап: 31 января (08:00 мск) – 7 февраля (07:59 мск)

   •   II этап: 7 февраля (08:00 мск) – 14 февраля (07:59 мск)

   •   III этап: 14 февраля (08:00 мск) – 21 февраля (07:59 мск)

Какие условия участия:

●      Совершайте ставки на прематч или лайв события в клубах BetBoom с коэффициентом от 1,8.

●      Выбирайте формат ставок «ординар» или «экспресс».

●      Зарабатывай очки в зачет рейтинга: чем выше сумма ставок, тем ближе к вершине таблицы.

●      Следи за своим прогрессом через терминалы SportBoom или QR-код, чтобы знать, насколько ты близок к победе.

Дополнительные подробности можно будет узнать у персонала клубов BetBoom!

Распределение призового фрибет-фонда на каждый этап – 1 000 000: 

●      1 место – фрибеты на 80 000 (10 фрибетов по 8 000)

●      2 место – фрибеты на 60 000 (10 фрибетов по 6 000)

●      3 место – фрибеты на 40 000 (8 фрибетов по 5 000)

●      4 место – фрибеты на 35 000 (7 фрибетов по 5 000)

●      5 место – фрибеты на 30 000 (6 фрибетов по 5 000) 

●      6-7 место – фрибеты на 25 000 (5 фрибетов по 5 000)

●      8-10 место – фрибеты на 20 000 (5 фрибетов по 4 000)

●      11-15 место – фрибеты на 15 000 (4 фрибета по 3 750)

●      16-20 место – фрибеты на 12 000 (4 фрибета по 3 000)

●      21-25 место – фрибеты на 10 000 (4 фрибета по 2 500)

●      26-33 место – фрибеты на 9 000 (4 фрибета по 2 250)

●      34-39 место – фрибеты на 8 000 (4 фрибета по 2 000)

●      40-45 место – фрибеты на 7 500 (4 фрибета по 1 875)

●      46-50 место – фрибеты на 7 000 (4 фрибета по 1 750)

●      51-60 место – фрибеты на 6 500 (4 фрибета по 1 625)

●      61-70 место – фрибеты на 6 000 (4 фрибета по 1 500)

●      71-85 место – фрибеты на 5 000 (4 фрибета по 1 250)

●      86-100 место – фрибеты на 4 000 (4 фрибета по 1 000) 

Как следить за рейтингом:

В разделе «Акции» на терминале отображается актуальный рейтинг ТОП-500 участников. Если данные временно недоступны, сканируйте QR-код для перехода на сайт акции.

Также БК BetBoom предлагает новым гостям фрибет 1000. Для его получения необходимо назвать при регистрации промокод «SPORTBB». 

BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия. Гостям со статусом VIP доступны дополнительные привилегии, в том числе и кешбэк до 20%. Следите за акциями и ищите ближайший пункт приема ставок BetBoom на карте по ссылке.

BetBoom
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Кто выиграет Australian Open? Синнер – фаворит, но Зверев может удивить
сегодня, 04:00Реклама
«Ман Сити» победил «Челси» – 3:1. В лайве на фору «горожан» сыграл коэффициент 7.70
3вчера, 19:25
«Наполи» нанес «Ювентусу» первое поражение в этом сезоне Серии А – 2:1. Туринцы не побеждают в Неаполе с 2019 года
10вчера, 18:59
Бывший гемблинг-партнер «ПСЖ» признан банкротом на Кюрасао
вчера, 18:28
«Лейпциг» вырвал ничью в концовке матча с «Байером» – 2:2. В лайве на ничью давали 9.50
1вчера, 16:35
«Боруссия» упустила победу над «Вердером», ведя 2:0 к 64-й минуте. В лайве на ничью сыграл коэффициент 10.00
вчера, 16:27
Нуньес может покинуть «Ливерпуль» зимой, считают букмекеры. В списке вариантов саудовские и итальянские клубы
9вчера, 15:56
В теннисе за 2024 год сыграли 95 потенциально договорных матчей
4вчера, 14:29
Победа Киз – самая большая сенсация Australian Open минимум с 1992 года по версии букмекеров
9вчера, 12:55
Мбаппе забивает в 4 матчах подряд. Букмекеры уверены, что голевая серия продлится в игре против «Вальядолида»
4вчера, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
В Казахстане демонтировали более 1,6 тысяч билбордов с рекламой букмекеров
вчера, 19:46
Всего 1% бетторов обеспечивает 43% дохода игорных компаний Нидерландов
вчера, 18:49
Доход от сферы электронных игр на Филиппинах может достичь 2,8 млрд долларов в 2025 году
вчера, 17:02
20.00 – Трамп купит Гренландию до июля 2025 года
вчера, 15:18
Компания Усика Ready to Fight заключила партнерское соглашение с разработчиком ПО для гемблинга
вчера, 14:55
Совокупный объем ставок у криптобукмекера Polymarket достиг 10 млрд долларов
вчера, 14:45
Бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча «Ман Сити» – «Челси»
вчера, 08:21Промо
«Наполи» – «Ювентус»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
24 января, 18:18Промо
Подкаст Cappuccino Catenaccio возвращается в новом формате при участии БЕТСИТИ
24 января, 14:28Промо
Юра Ла Саета сделал прогноз на матч «Вальядолид» – «Реал» с коэффициентом 4.30
24 января, 14:23
Рекомендуем