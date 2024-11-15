«Фонбет» и PARI вошли в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes. В 2023-м букмекеры не попали в список
Две букмекерские компании попали в рейтинг лучших работодателей России за 2024 год по версии Forbes.
В список вошли «Фонбет» и PARI. Оба букмекера были отмечены в метрике «сотрудники и общество».
В прошлогоднем рейтинге от Forbes не было ни одной букмекерской компании. В новый рейтинг вошли 167 российских компаний из различных отраслей против 125 годом ранее.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Forbes
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