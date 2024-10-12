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Парламент Австралии рассмотрит запрет на рекламу азартных игр

Зеленая партия Австралии представила законопроект в парламент, призывающий к полному запрету рекламы азартных игр в стране. Это касается телевидения, радио и рекламы в Интернете, а еще – любой наружной рекламы.

Реформы обсуждаются в Австралии с лета 2023 года. Различные политики и благотворительные организации уже выступали в поддержку призывов к запрету, обвиняя власти в игнорировании их аргументов. При этом премьер-министр Энтони Альбанезе публично отверг такие выступления, разъяснив парламенту, что подобные аргументы направлены на прямой запрет азартных игр.

При этом министр связи и представитель правящей Лейбористской партии Мишель Роуленд, пообещала предоставить свой проект по борьбе с рекламой азартных игр к концу 2024 года.

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Опубликовал: Михаил Морозов
Источник: IGB
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