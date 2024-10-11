«Сумма близка к 1 млрд рублей». Директор Olimpbet – о тратах букмекера на спонсорство в хоккее

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев рассказал, сколько денег букмекер тратит на спонсорство в российском хоккее.

Olimpbet спонсирует 8 клубов КХЛ – «Спартак», «Динамо», «Лада» и «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.

– Сколько компания тратит на спонсорство в хоккее в среднем за год?

– Если посчитать все спонсорские контракты в категории хоккей, прибавить сопутствующие расходы на интертейнмент, BTL, различного рода рекламу, PR и прочее, думаю, сумма будет близка к 1 млрд рублей, – заявил Гусев в интервью Спортсу’‘.

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Как Olimpbet тратит 1 млрд рублей на спонсорство хоккея. Партнеры – треть клубов КХЛ, а еще ВХЛ и МХЛ целиком