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Чемпионат России по боксу среди мужчин стартовал в Иркутске

С 3 по 12 октября в Иркутске при поддержке Генерального партнёра букмекерской компании «Лига Ставок» пройдет чемпионат России по боксу среди мужчин. Федерация бокса России постоянно расширяет географию проведения крупнейших турниров, охватывая, как столичные, так и центральные регионы страны. Так, за последние годы турнир прошел в Оренбурге, Кемерово, Чите и Хабаровске, а 33-й по счету чемпионат России впервые примет Иркутск.

Более 400 спортсменов из более чем 70 регионов страны приедут в Приангарье. Открытие чемпионата России состоится 3 октября в 17:30. Предварительные поединки пройдут с 3 по 9 октября. Полуфинальные – 10 октября. Финал и награждение победителей и призеров запланированы на 11 и 12 октября.

В этом году призовой фонд чемпионата России составит 26 миллионов рублей. Победители получат по 1,5 млн., серебряные медалисты – по 250 тысяч, бронзовые – по 125 тысяч рублей.

Соревнования пройдут во Дворце спорта «Труд». Для зрителей вход свободный. А если у вас нет возможности понаблюдать за чемпионатом вживую, смотрите все бои в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч Боец».

Также, начиная с полуфинала, в приложении «Лига Ставок» будет доступна специальная линия ставок для тех, кто любит не просто «смотреть», но и принимать участие!

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