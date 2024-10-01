Президент BetBoom о лудомании из-за ставок: «Человеку нужно объяснить, что это такое же развлечение, как поход в ночной клуб или ресторан»
Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров высказался о проблеме распространения лудомании в России.
«Человеку нужно объяснить, что это такое же развлечение, как поход в ночной клуб или ресторан.
Человек же не надеется, что ему что-то вернется, когда тратит десятку или сотню тысяч в ресторане? В нашей отрасли есть момент, что человек начинает жить этим выигрышем. А это просто дорогое и элитное развлечение.
Пусть он считает, что купил дорогой билет на матч и отлично поболел», – передает слова Макарова корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.
Портрет российского лудомана: много пьет, берет кредиты, проигрывает 11 тысяч в месяц и любит бонусы
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости