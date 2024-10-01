Президент BetBoom о лудомании из-за ставок: «Человеку нужно объяснить, что это такое же развлечение, как поход в ночной клуб или ресторан»

Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров высказался о проблеме распространения лудомании в России.

«Человеку нужно объяснить, что это такое же развлечение, как поход в ночной клуб или ресторан.

Человек же не надеется, что ему что-то вернется, когда тратит десятку или сотню тысяч в ресторане? В нашей отрасли есть момент, что человек начинает жить этим выигрышем. А это просто дорогое и элитное развлечение.

Пусть он считает, что купил дорогой билет на матч и отлично поболел», – передает слова Макарова корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.

Ставки на Спортсе

Портрет российского лудомана: много пьет, берет кредиты, проигрывает 11 тысяч в месяц и любит бонусы