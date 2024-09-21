«Бавария» выдала лучший старт в истории Бундеслиги. Команда выиграла 4 матча с общим счетом 16:3
«Бавария» показала лучший старт в истории Бундеслиги на отрезке из 4-х туров.
Весной команду возглавил Венсан Компани. В новом сезоне мюнхенцы выиграли все 4 матча с общим счетом 16:3 и с 12 очками лидируют в чемпионате. В 3 из 4 игр зашел тотал больше 4,5 голов.
Следующий матч «Бавария» проведет с «Байером». Тотал больше 4,5 голов оценивается коэффициентом 3.10.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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