У Дзюбы 3 ассиста в 2 матчах РПЛ за «Акрон». Букмекеры прогнозировали максимум 2 голевые передачи
Артем Дзюба сделал 3 ассиста в 2 играх за «Акрон» в РПЛ.
Форвард отдал 2 голевые передачи в матче 9-го тура против «Краснодара» и одну – в 8-м туре против «Химок».
После того, как Дзюба перешел в «Акрон», букмекеры открыли линию на его результативность в тольяттинском клубе. На 3+ ассиста можно было поставить за 1.95, на 2 и меньше – за 1.80.
Контракт игрока с «Акроном» действует до конца текущего сезона.
Дзюба в «Акроне»: побьет рекорд Кержакова, оформит дубль и сделает ассист. Согласны?
Опубликовала: Венера Кравченко
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