Около 40 миллионов россиян участвовали в лотереях в 2023 году

Советник гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов высказался о популярности лотерей в России.

«Выручка операторов лотерей, исходя из данных о целевых отчислениях предыдущих годов, стабильно увеличивается каждый год.

Маркетинговая активность, в том числе по телевидению, максимально агрессивная, что позволяет прийти к выводу, что и аудитория лотереи также продолжает свой рост.

По данным экспертов, за 2023 год общая аудитория лотереи составляла около 40 млн человек», – заявил Оганезов.

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